وظیفه انقلابیون تبیین حقایق است/وحدت حول محور ولایت فقیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محی الدین طاهری شنبه شب در اولین همایش شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی استان فارس با تاکید بر اهمیت مسئله وحدت گفت: اگر اتحاد و انسجام بین خودمان را حفظ کنیم و اخلاق را سرلوحه خود قرار دهیم در این مسیر موفق خواهیم شد و در غیر این صورت دستیابی به این اهداف شدنی نیست.

وی تصریح کرد: وحدت و یکی بودن رمز پیروزی است و خطر واقعی، تعصبات و بسته بودن فکر است و کار نیروهای انقلاب نباید فقط منحصر در ایام انتخابات باشد و کسی که دغدغه انقلاب را دارد و خود را وفادار به انقلاب و ولایت می‌داند باید در تمام ایام به دنبال گسترش اخلاق و توسعه فکری مردم باشد.

دبیر جامعه روحانیت فارس ادامه داد: اگر نیروهای ولایتمدار دنبال کننده همین مسیر و عامل به اخلاق الهی باشند قادر خواهند بود زنجیرهای فکری مردم را بشکنند و بصیرت را در جامعه بسط و گسترش دهند، شهید حاج قاسم سلیمانی نمونه بارز اخلاق‌مداری و حرکت کننده در مسیر الهی بود.

وی یادآور شد: وظیفه ما تبیین و بیان حقایقی کتمان شده و گسترش راست گویی در جامعه است و تخریب رقیب و غوغاسالاری اخلاق افرادی است که بر مدار باطل حرکت می‌کنند و اخلاق انقلابیون تبیین حقایق است.

حجت الاسلام طاهری با بیان اینکه لازمه زدودن انحصار و زنجیرهای فکری وحدت و همدلی است، گفت: وحدت باید حول محور ولایت فقیه باشد و فلسفه تشکیل شورای وحدت در کشور همین اصل است و امروز علم اسلام در اختیار ولی فقیه است و برای رسیدن به وحدت حول محور ولایت ابتدا باید سعه صدر داشته و قدرت پذیرش یکدیگر را داشته باشیم و منیت های موجود را کنار بزنیم و سپس با کمک یکدیگر و دسته جمعی در راه تبعیت از رهبری قدم برداریم.

دبیر جامعه روحانیت استان فارس تصریح کرد: عدالت خواهی و دعوت مردم به عدالت تنها زمانی دست یافتنی است که فکر انسان‌ها آزاد بوده و قابلیت پذیرش حق را داشته باشند و از همین رو می‌توان تعالی فکر و اندیشه و آزاد کردن فکر مردم از تعصبات، هوا و هوس‌های نفسانی از مهمترین اهداف انبیا بوده است.

دبیر جامعه روحانیت مبارز استان فارس ضمن تکذیب حمایت شورای وحدت از شخصی که یکی از دلایل و عوامل وضعیت کنونی و قضیه برجام است، گفت: بین شورای وحدت و شورای ائتلاف استان هیچ تفاوتی نیست همه یکی هستند و جامعه روحانیت بر هر دو شورا اشراف و نظارت دارد که همین وحدت این دو مجموعه در استان الگوی کشور نیز خواهد بود و در آینده‌ای نزدیک شاهد یکی شدن این دو مجموعه در کل کشور نیز خواهیم بود.

حجت الاسلام طاهری افزود: شورای وحدت استان با باز کردن بال خود در وسعت بیشتر از تمام نیروهایی که دل در گرو انقلاب و نظام دارند استفاده خواهد کرد و در این شورا هیچ گروهی نسبت به گروه دیگر ارجحیت ندارد و همه یکسان هستند و با یاری خداوند متعال در آینده نزدیک تمامی اعضا این شورا طبق ساز و کارهایی که اعلام گردیده انتخاب و توسط مسئولین مربوطه به عموم مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.