ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی آذربایجان غربی به ۱.۸ افزایش یافت

اکبر کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه بخش کشاورزی استان در طول ۴۲ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در سال ۵۷ نزدیک ۱۵ صدم اسب بخار در هکتار بود اما امروز این میزان به یک و ۸ دهم درصد رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه افزایش ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در دستور کار قرار دارد، افزود: کل تسهیلات اختصاصی به استان برای سال جاری در بخش مکانیزاسیون یک هزار و ۳۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که صد درصد متقاضیان واجد شرایط به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات معرفی شدند و به غیر از اعتبار اولیه مکانیزاسیون ۶۵۰ میلیارد ریال دیگر نیز در سال ۹۹ به اعتبارات مکانیزاسیون استان اضافه شد.

کرامتی با بیان اینکه در سال ۵۷ استان تنها هزار دستگاه تراکتور داشت، گفت: امروز بخش کشاورزی استان ۴۷ هزار دستگاه تراکتور، یک هزار و ۲۰۰ دستگاه کمباین دارد و در حال توسعه مکانیزاسیون در این بخش هستیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به وجود یک میلیون هکتار مساحت اراضی قابل کشت در استان، افزود: استان با دارا بودن ۲.۳ درصد مساحت اراضی کشور بیش از ۵ درصد از تولیدات بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده که رقم قابل توجهی است.

کرامتی عنوان کرد: در سال ۵۷ مجموع تولید محصولات زراعی استان یک میلیون و هفت هزار تن بود امروز این میزان به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده که رشد ۲۲۰ درصدی نشان می‌دهد.

وی با اشاره اینکه مجموع تولیدات باغی استان در سال ۵۷ حدود ۳۰۸ هزار تن بود ولی این میزان امروز به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده است، افزود: در زمینه تولید چغندر قند حجم تولید استان در اوایل انقلاب ۲۸۷ هزار تن بود اما این میزان امروز به دو میلیون تن رسیده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی میزان تولید سیب درختی در سال ۵۷ در استان را ۱۰۰ هزار تن عنوان و خاطرنشان کرد: امروز استان با تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن قطب تولید سیب کشور به شمار می‌رود.

کرامتی با اشاره به تولید بیش از ۲۰ میلیون اصله نهال در استان، گفت: از این میزان شش هزار اصله نهال مورد تأیید مرکز کنترل و گواهی بذر و نهال کشور است که تلاش می‌شود این میزان تا پایان سال افزایش یابد.