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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۰۶

میرلوحی تذکر داد؛

وزیر کشور برای امضای الحاقیه تامین ۶۳۰ واگن اقدام کند

وزیر کشور برای امضای الحاقیه تامین ۶۳۰ واگن اقدام کند

عضو شورای شهر تهران با اشاره به عمر بالای واگن های متروی تهران گفت: تعلل در تامین اتوبوس و واگن متروی تهران روا نیست، از وزیر استدعا می کنم امضای الحاقیه قرارداد واگن چینی تسریع شود.

محمود میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه دویست و هفتادم این شورا در تذکری به وزیر کشور با اشاره به موضوع تأمین ۶۳۰ واگن بعد از گذشت سالیان گفت: برای تأمین این تعداد واگن، قراردادی با چین امضا شده اما ۳ سال تحت تأثیر محدودیت همکاری‌های بانکی و تشرهای ترامپ همچنان زمین مانده است.

وی افزود: اخیراً الحاقیه ای برای این قرارداد تنظیم و فرستاده شده و از وزیر انتظار دارم زودتر آن‌را امضا کنند.

میر لوحی خاطرنشان ساخت: ما می‌دانیم ۱۸ ماه از زمان امضا طول می‌کشد تا واگن‌های خریداری شده بیاید اما بحث آینده است.

وی افزود: واگن‌های موجود متروی تهران بسیاری ۲۵ سال عمر دارد و تعلل در تأمین اتوبوس و واگن متروی تهران روا نیست از همین رو از وزیر استدعا می‌کنم الحاقیه قرارداد متروی تهران تسریع شود.
 

کد مطلب 5140902
سمیرا خباز

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