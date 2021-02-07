وزیر کشور برای امضای الحاقیه تامین ۶۳۰ واگن اقدام کند

محمود میرلوحی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه دویست و هفتادم این شورا در تذکری به وزیر کشور با اشاره به موضوع تأمین ۶۳۰ واگن بعد از گذشت سالیان گفت: برای تأمین این تعداد واگن، قراردادی با چین امضا شده اما ۳ سال تحت تأثیر محدودیت همکاری‌های بانکی و تشرهای ترامپ همچنان زمین مانده است.

وی افزود: اخیراً الحاقیه ای برای این قرارداد تنظیم و فرستاده شده و از وزیر انتظار دارم زودتر آن‌را امضا کنند.

میر لوحی خاطرنشان ساخت: ما می‌دانیم ۱۸ ماه از زمان امضا طول می‌کشد تا واگن‌های خریداری شده بیاید اما بحث آینده است.

وی افزود: واگن‌های موجود متروی تهران بسیاری ۲۵ سال عمر دارد و تعلل در تأمین اتوبوس و واگن متروی تهران روا نیست از همین رو از وزیر استدعا می‌کنم الحاقیه قرارداد متروی تهران تسریع شود.

