به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «دختر یانکی» نوشته نیل سایمون و ترجمه شهرام زرگر است که ایمان مصلح آن را در فرهنگسرای نیاوران اجراخوانی می‌کند.

«دختر یانکی» داستان زندگی ۲ مرد جوان به نام های اندی هوبارت و نورمن کورنل است که در یک آپارتمان قدیمی در کنار هم مشغول زندگی و کار هستند و روزی آرمان ها و زندگی آرام این ۲ نفر به محض ورود یک همسایه به آپارتمانشان دست خوش تغییرات اساسی می شود تا جایی که ...

نقش خوانان این اثر محمد رحمانی، نازنین تبریزی و هانی میربرزگر بوده و تهیه کننده این اجرا نسرین سزاوار است.

این اجراخوانی جمعه ۲۴ بهمن ماه، ساعت ۱۸ در فرهنگسرای نیاوران اجرا خواهد شد و علاقه مندان می توانند جهت تهیه بلیت به سایت تیوال به آدرس www.tiwall.com مراجعه کنند.