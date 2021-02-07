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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۲۷

«دختر یانکی» در نیاوران اجراخوانی می‌شود

«دختر یانکی» در نیاوران اجراخوانی می‌شود

نمایشنامه «دختر یانکی» به نویسندگی نیل سایمون و کارگردانی ایمان مصلح در فرهنگسرای نیاوران اجراخوانی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «دختر یانکی» نوشته نیل سایمون و ترجمه شهرام زرگر است که ایمان مصلح آن را در فرهنگسرای نیاوران اجراخوانی می‌کند.

«دختر یانکی» داستان زندگی ۲ مرد جوان به نام های اندی هوبارت و نورمن کورنل است که در یک آپارتمان قدیمی در کنار هم مشغول زندگی و کار هستند و روزی آرمان ها و زندگی آرام این ۲ نفر به محض ورود یک همسایه به آپارتمانشان دست خوش تغییرات اساسی می شود تا جایی که ...

نقش خوانان این اثر محمد رحمانی، نازنین تبریزی و هانی میربرزگر بوده و تهیه کننده این اجرا نسرین سزاوار است.

این اجراخوانی جمعه ۲۴ بهمن ماه، ساعت ۱۸ در فرهنگسرای نیاوران اجرا خواهد شد و علاقه مندان می توانند جهت تهیه بلیت به سایت تیوال به آدرس www.tiwall.com مراجعه کنند.

کد مطلب 5140918
آروین موذن زاده

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