مراجعه روزانه ۱۸۰۰ بیمار به مراکز درمانی تامین اجتماعی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رمضانی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ایلام در بستر فضای مجازی اظهار کرد: روزانه حدود یک هزار و ۸۰۰ بیمار به سه مرکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان برای ارائه خدمات مراجعه می‌کنند.

رمضانی در مورد ساخت درمانگاه تامین اجتماعی در شهرستان دره شهر، بیان کرد: در سال‌های گذشته زمینی که برای ساخت این درمانگاه اختصاص یافته که دارای مشکل بود و در حال حاضر قرار است یک زمینی دیگر برای اجرای این طرح اختصاص و سریع‌تر عملیات اجرایی این طرح آغاز شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۲۲ پزشک عمومی، ۹ دندانپزشک، ۹ پزشک متخصص، ۶ داروساز، یک نفر پزشک آزمایشگاهی، سه نفر ماما و ۲۴ پرستار در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی مشغول ارائه خدمت به بیمه شدگان هستند.

رمضانی اضافه کرد: هم اکنون ۷۰ درصد هزینه‌های درمان سرپایی و ۹۰ درصد هزینه‌های بستری تحت پوشش بیمه‌ها، هزینه درمان بیماران خاص، سرطانی و صعب العلاج به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: امسال بیش از ۱۹۶ هزار نسخه الکترونیکی در استان صادر شده است و در راستای اجرای این طرح ملی، هم اکنون ۹۸ درصد مطب‌های طرف قرارداد سازمان به زیر ساخت‌های مورد نیاز مجهز هستند.

مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام تعداد مکان‌های درمانی طرف قرارداد سازمان در استان را ۳۸۲ مرکز عنوان کرد و افزود: چاپ و عرضه دفترچه جدید تامین اجتماعی از اول اسفندماه جاری متوقف و ارائه خدمات درمانی با کارت ملی انجام می‌شود.