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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۲۸

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

۲۳ میلی متر بارش در قیدار ثبت شد/افت دمای هوا

۲۳ میلی متر بارش در قیدار ثبت شد/افت دمای هوا

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: بیشترین بارش در استان زنجان مربوط به قیدار با ۲۳ میلی متر است.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان بارش‌ها در استان طی دو روز گذشته اشاره کرد و گفت: بیشترین بارش در استان مربوط به قیدار با ۲۳ میلی متر است.

وی اظهار کرد: کمترین بارش مربوط به شهرستان زنجان که ۹ میلی متر ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: بارش باران و برف تا اواخر امروز در استان ادامه دارد.

رحمان نیا تاکید کرد: بارش‌ها در شهرستان‌های ایجرود، خدابنده و ابهر محسوس خواهد بود و در سایر شهرستان‌ها بارش‌ها به صورت پراکنده است.

وی گفت: بارش‌ها در مناطق سردسیر استان به صورت برف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می‌شود.

کد مطلب 5140925

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