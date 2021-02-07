۲۳ میلی متر بارش در قیدار ثبت شد/افت دمای هوا

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان بارش‌ها در استان طی دو روز گذشته اشاره کرد و گفت: بیشترین بارش در استان مربوط به قیدار با ۲۳ میلی متر است.

وی اظهار کرد: کمترین بارش مربوط به شهرستان زنجان که ۹ میلی متر ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: بارش باران و برف تا اواخر امروز در استان ادامه دارد.

رحمان نیا تاکید کرد: بارش‌ها در شهرستان‌های ایجرود، خدابنده و ابهر محسوس خواهد بود و در سایر شهرستان‌ها بارش‌ها به صورت پراکنده است.

وی گفت: بارش‌ها در مناطق سردسیر استان به صورت برف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می‌شود.