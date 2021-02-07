به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، عصر روز گذشته به دعوت رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش (امیر سرتیپ ۲جمشید فولادی) از رئیس فدراسیون کاراته، جلسه هم اندیشی فدراسیون کاراته و تربیت بدنی ارتش برگزار شد.

در این جلسه ضمن امضا تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون کاراته و سازمان تربیت بدنی ارتش در بخش‌های همگانی، قهرمانی، آموزشی و مسابقات، بر برنامه ریزی و پیگیری شروع آموزش‌های رشته کاراته در مراکز آموزش و دانشگاه‌های نظامی ارتش با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و شیوه نامه‌های ابلاغی تاکید گردید.

همچنین مقرر گردید زیرساخت‌های برگزاری مسابقات کاراته در دو بخش کاتا و کومیته با توجه به ظرفیت‌های موجود در یگان‌های ارتش بررسی و با رویکردی همراه با استعدادیابی اجرایی گردد. لازم به ذکر است رشته ورزشی کاراته جزو رشته‌های فعال و کاربردی در نیروهای مسلح کشور و ارتش است.

در این جلسه سیدحسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و تشکر از حمایت‌های سازمان تربیت بدنی ارتش از رشته ورزشی کاراته، نسبت به اهدای حکم رئیس هیأت کاراته ارتش (سرهنگ خلبان علی حاج انوری) و دبیر هیأت کاراته ارتش (سرگرد خلبان مهدی حسین پور) اقدام نمودند.

امیر جمشید فولادی نیز در این جلسه ضمن تشکر از همکاری فدراسیون کاراته در بهره گیری از ظرفیت‌های موجود بر تشکیل کمیته اندیشه ورز با حضور نخبگان و پیشکسوتان کاراته ارتش و کارشناسان فدراسیون تاکید نمود.