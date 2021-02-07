طرح الزام شهرداری به ایجاد لایه فعالیتهای دانش بنیان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ایجاد لایه فعالیت‌های دانش بنیان و نوآورانه در شهر تهران» در دویست و هفتادمین جلسه شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.

ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران در مخالفت با این طرح گفت: این طرح بسیار خوب است اما به دلیل اهمیت و نیاز به بررسی عمیق آن، با یک فوریت آن مخالفم چرا که حس می‌کنم که در حال تکه تکه کردن تهران هستیم و اگر وقت و زمان کافی داشته باشیم، می‌توانیم یک شهرک استارت آپ را در شهر در نظر بگیریم.

وی افزود: دنیا در حال رفتن به سمت یکپارچگی و حفظ منابع است تا شهرداری منابع خود را برای حل مشکلات صرف کند. لذا درخواست دارم طرح به صورت عادی بررسی شود تا یک پردیس را در تهران داشته باشیم.

در ادامه مجید فراهانی رئیس کمیته نظارت مالی و بودجه شورای شهر در موافقت با این طرح گفت: هدف این طرح انجام فعالیت‌های نو آورانه در تهران است. تمامی کشورهای سرآمد، به اقتضای توسعه اقدام به ایجاد شهرک‌های استارت آپی کرده‌اند. بر اساس تجربه جهانی، حرکت به سمت استقرار شرکت‌های دانش بنیان در شهر بسیار مهم است.

وی ادامه داد: اما هیچیک از مناطق کلان شهرها بدون تجمع این شرکت‌ها آینده‌ای ندارند به علاوه مهم‌ترین روش و کار نزدیکی آنها و لزوم فاصله کم شرکت‌ها به یکدیگر است. بر اساس آمارها بیش از ۱۹ هزار شرکت خدماتی در حوزه خدمات دانش بنیان در تهران داریم اما پراکنده هستند و بالغ بر ۴۰۷ هکتار زمین را در تهران اشغال کرده‌اند.

در نهایت این طرح با ۱۶ رأی موافق تصویب شد.