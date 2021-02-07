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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۴۶

نقدعلی در صحن مجلس:

سازوکاری اندیشیده شود تا تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه برسد

سازوکاری اندیشیده شود تا تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه برسد

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: هیئت رئیسه باید سازوکاری را طراحی کند تا تحقیق و تفحص‌های مجلس به نتیجه برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی اظهارداشت: رئیس مجلس در روزهای آغازین تشکیل مجلس یازدهم آماری از تعداد تحقیق و تفحص های مجلس دهم ارائه کرد و گفته شد که از بیش از ۱۰۰ تحقیق و تفحص انجام شده در مجلس قبلی، ۱۰ تا ۱۵ مورد آن به دستگاه قضا ارسال شده است.

وی بیان کرد: همچنین در آن مقطع اعلام شد که بسیاری از تحقیق و تفحص ها در مجلس گذشته نتیجه ای نداشته، چرا که مستندات آنها بسیار کلی بوده و قابلیت صدور حکم نداشته است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران در مجالس قبلی هم انجام شده اما نتیجه ای نداشته است، لذا تقاضای بنده از هیئت رئیسه مجلس آن است که سازوکاری را طراحی کنند تا تحقیق و تفحص های مجلس که یکی از وظایف مهم نظارتی نمایندگان است، منتج به نتیجه شود.

کد مطلب 5140940
زهرا علیدادی

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