به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فتحی، درباره اعمال زیبایی در شرایط کرونا، گفت: در کشور ما افرادی از گروه‌های مختلف پزشکی که آموزش‌های لازم را در زمینه جراحی زیبایی ندیده‌اند مبادرت به انجام جراحی‌های زیبایی می‌کنند که این موضوع می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای بیماران به همراه داشته باشد.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک افزود: این در حالی است که فقط حدود ۳۵۰ نفر فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی در کشور وجود دارد که همه این جراحان مطابق دستور العملهای صادره از سوی وزارت متبوع در شرایط همه گیری کرونا، تمام مراقبت‌های پیشگیری از ابتلاء به کرونا قبل، حین و بعد از اعمال جراحی را مدنظر قرار می‌دهند و پروتکل‌ها توسط آنها به صورت کامل رعایت می‌شود.

دبیر انجمن فوق تخصصی جراحان پلاستیک و زیبایی ادامه داد: در حال حاضر فوق تخصص‌های جراحی پلاستیک، از انجام اعمال جراحی ترکیبی (چند عمل همزمان) و همچنین عمل‌های طولانی به شدت پرهیز می‌کنند.

فتحی خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر افرادی با عنوان جراحی زیبایی اقدام به جراحی در سطح کشور می‌کنند و نه تنها پروتکل‌های بهداشتی توسط آنها رعایت نمی‌شود بلکه به دلیل اینکه فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی نیستند و دوره‌های مربوطه در مدت زمان لازم را طی نکرده‌اند، جراحی آنها خطرآفرین است و مکرراً شاهد بروز صدمات جبران ناپذیری از سوی آنها هستیم.

وی ضمن هشدار در مورد انجام جراحی‌های زیرزمینی در شرایط کرونایی، خاطرنشان کرد: انجام جراحی‌های زیبایی در همه کشورهای دنیا در شرایط کرونا افزایش یافته که دور کاری‌ها و در خانه ماندن از عوامل آن است، چرا که افراد دوره استراحت و بهبودی عمل را در منزل سپری می‌کنند. البته شرایط در کشور ما متفاوت است و در ایران نه تنها افزایش نیافته بلکه کمتر هم شده است.