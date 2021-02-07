تولید ٩۵ درصد از داروهای مورد نیاز کشور در داخل

کامران باقری لنکرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه دارو، پس از انقلاب بالغ بر ۶٠ درصد از نیازهای اولیه تولید دارو در کشور تأمین می‌شود و بالغ بر ٩۵ درصد از داروهای مورد نیاز نیز در داخل کشور ساخته شده است.

وی افزود: بر اساس آمار بهداشتی موجود پیش از انقلاب به ازای هر ۵ هزار مادر باردار بیش از ۵۶ مورد مرگ و میر به ثبت رسیده است این مرگ و میرهای به علت عوارض بارداری در تاریخ به ثبت رسیده است.

لنکرانی ادامه داد: این در حالی است که آمار مرگ و میر مادران به هزار هر ١٠٠ هزار نفر نیز بیش از ٣٢٠ مادر باردار را نشان می‌دهد لازم به ذکر است که پیش از انقلاب بالغ بر ٢۵٠ کودک کمتر از ۵ سال نیز طی یک سال به دلایل مختلف فوت شده بودند.

او در ادامه یادآور شد: دسترسی به آب آشامیدنی سالم نیز پیش از انقلاب ۶٠ درصد بود و به همین علت بیماری‌هایی نظیر دیفتری، فلج اطفال و مالاریا در کشور به صورت بومی وجود داشت اما اکنون هیچ مورد بومی دیفتری، فلج اطفال و مالاریا به ثبت نرسیده است.

وی ادامه داد: پوشش واکسیناسیون در ایران پس از انقلاب نیز آمار قابل توجه‌ای دارد و بیش از ٩۵ درصد واکسیناسیون به ثبت رسیده است البته پس از انقلاب آمار مرگ و میر نوزادان نیز با گسترش عدالت بهداشتی کاهش یافته و شاهد هستیم که به ازای هر یک هزار نوزاد متولد شده تنها ١٧ کودک کمتر از ۵ سال فوت می‌شوند.

لنکرانی ادامه داد: میزان مرگ و میر مادران به علت عوارض بارداری نیز کاهش چشمگیری داشته و در ایران به ١۶ مادر در هر ١٠٠ هزار مادر باردار رسیده است که این میزان در آمریکا ١٣ برای ایران است.

به گفته لنکرانی گسترش بهداشت در ایران موجب شده تا کشور به قطب حراجی پیوند و قلب تبدیل شده است.