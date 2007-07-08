رفع مشکلات خبرنگاران کرجی نیازمند ریشه یابی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، غلامحسین شاه علی عصر دیروز در جلسه هم اندیشی خبرنگاران کرجی و مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج اظهار داشت: خبرنگاران کرجی در زمینه حقوقی و حرفه ای مشکلات عدیده ای دارند و مهمترین مشکل این افراد روشن نبودن شرح وظایف ادارات و تشکل های مربوط برای خبرنگاران و سردرگمی این قشر برای پیگیری مربوط به صنف خبرنگاران است .

وی افزود: تاکنون تشکل های مختلفی در این راستا در شهرستان کرج راه اندازی شده است که به دلیل عدم توافق اصولی خبرنگاران در ادامه فعالیت این تشکل ها، هیچ حرکت مثبت و مفیدی انجام نشده است.

این مسئول خاطر نشان کرد: ایجاد تشکل های خبرنگاری و مطبوعاتی می تواند در رفع و پیگیری مشکلات صنفی این قشر موثر باشد و اداره ارشاد نیز می تواند از این طریق خدمات بهتری به خبرنگاران ارائه دهد.

شاه علی با تاکید بر انجام ویراستاری صحیح در نشریات محلی یادآور شد: مدیران مسئول باید در انتخاب عوامل نشریه دقت نظر کافی داشته باشند و اداره ارشاد نیز برای ارتقا سطح این افراد می تواند با برگزاری کلاس های تخصصی با مطبوعات همکاری کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج اظهار امیدواری کرد: با فعال شدن یک تشکل قوی ، بحث مسکن خبرنگاران نیز از طریق تشکیل تعاونی مشترک برای هنرمندان، کارمندان ارشاد، خبرنگاران و روزنامه نگاران حل شود .

همایش یاد شده با حضور معاون سیاسی انتظامی فرماندار کرج و جمعی از خبرنگاران، مدیران و سرپرستان دفاتر نشریات ، خبرگزاری و رسانه های گروهی کرج در سالن اجتماعات کتابخانه امیرکبیر برگزار شد و برخی مشکلات خبرنگاران از جمله عدم امنیت شغلی، بیمه ، حقوق و مسکن آنان مورد بررسی قرار گرفت.