تکلیف انتخابات کشتی استان خوزستان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیأت کشتی استان خوزستان در حالی روز ۱۹ اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود که انتخابات این هیأت مهم و تأثیرگذار در کشتی کشور مدتهاست با اما و اگرهای فراوانی همراه بود و حواشی زیادی به دنبال داشت.

این در حالیست که محمد ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی نیز روز گذشته نیز در واکنش به این موضوع گفته بود: «همانطور که استان مازندران در کشتی آزاد برای ما خیلی اهمیت دارد، خوزستان هم در رشته فرنگی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و برای فدراسیون کشتی حائز اهمیت است. اگر این پروسه طولانی شد به خاطر زمان‌بر بودن تأیید صلاحیت کاندیداها بود. اخیراً اسامی نفرات تأیید صلاحیت شده از طریق مسئولان مربوطه اعلام و از سوی اداره کل استان این لیست در اختیار فدراسیون کشتی قرار گرفته است. در حال حاضر هیچ مانعی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد و مجمع انتخاباتی در اسفند ماه برگزار خواهد شد.»