به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به اینکه دامنه نوسان از روز شنبه ۲۵ بهمن ماه، تغییر می‌کند، ابراز داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی دو درصد و مثبت ۶ درصد خواهد بود. البته تصمیمات شورای عالی بورس پس از ۷۲ ساعت قابلیت اجرا دارد و بر همین اساس، از روز شنبه ۲۵ بهمن ماه، این تغییر اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم شورای عالی بورس، تغییرات حجم مبنا در اختیارات سازمان بورس قرار گرفت تا متناسب با شرایط بازار، تغییراتی اعمال شود. همچنین این اختیار به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شد که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی را به ناشران و سهام داران عمده الزام کند.

اعتبار خرید کارگزاری به ۶۰ درصد

سخنگوی شورای عالی بورس تصریح کرد: همچنین اعتبار خرید کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد تغییر پیدا کرد.

وی با بیان اینکه رصد بازار سرمایه وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار است، اظهار داشت: کاهش دامنه نوسان به منفی دو درصد به این دلیل است که سرمایه گذاران فرصت بیشتری برای بررسی و تحلیل وضعیت سهام خود داشته باشند و ارزش دارایی‌هایشان از بین نرود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه نظارت بر روند بازار نظامند است، افزود: به منظور جلوگیری از رفتارهای غیرمنطقی به دنبال ارتقای سیستم‌های خود هستیم و نظارت به طور مستمر ادامه دارد. هم اکنون پرونده‌های زیادی وجود دارند که وارد فرایند قضایی شده است.

حذف قیمت گذاری دستوری

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها اشاره کرد و گفت: کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند، از شمول قیمت گذاری خارج می‌شوند و امید می‌رود که با هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مختلف، شاهد توسعه و تعمیق بازار سرمایه باشیم.

کانون سهام داران خرد تشکیل می‌شود

دکتر دهقان دهنوی با اشاره به اینکه سهام داران حقیقی باید انتظارات خود را به صورت نظام مند و در چارچوب‌های قانونی پیگیری کنند، گفت: اقدامات اولیه به منظور تشکیل کانون سهام داران حقیقی انجام شده و ان شاالله به زودی برای تشکیل کانون سهام داران حقیقی اقدام خواهد شد.

نهادهای مالی توسعه می‌یابد

وی با بیان اینکه توسعه بازار سرمایه نیازمند نهادهایی است که به عنوان بازاریاب، بازار سرمایه را توسعه دهند، خاطرنشان کرد: این بازاریاب‌ها همان نهادهای مالی مانند کارگزاری‌ها، تامین سرمایه‌ها، سبدگردان ها، مشاوران سرمایه و سایر نهادها هستند. به این منظور باید فرایند صدور مجوزهای نهادهای مالی تسریع و تسهیل شود. در همین راستا، دستورالعمل بازنگری خواهد شد تا بستر توسعه بازار سرمایه فراهم شود.

وی در پایان در خصوص عرضه سهام شرکت‌های جدید و آزادسازی بخش سوم سهام عدالت، گفت: این موضوعات متناسب با شرایط بازار انجام خواهد گرفت. رئ