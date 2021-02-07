تولید ۵.۴ میلیون تن محصولات کشاورزی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر مختار مهاجر صبح یکشنبه در آیین معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی گلستان، اظهار کرد: از یک میلیون و ۴۷۰ هزار تن میزان تولید محصولات کشاورزی، دامی، منابع طبیعی و شیلات در سال ۱۳۵۷ به پنج میلیون و ۴٠٠ هزار تن محصولات زراعی رسیده ایم.

وی افزود: ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت در قالب کارت کشاورز در اختیار کشاورزان قرار گرفته که تا بتوانند نهاده های لازم را تهیه کرده و سلف فروشی نکنند.

مهاجر ادامه داد: عشایر بزرگترین تولید کنندگان دام در استان به شمار رفته و سهم زیادی از ۳۲ هزار تن گوشت قرمز تولیدی استان را بر عهده دارند.

طبق گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان عشایر استان ۷۰۰ هزار دام سبک را پرورش می دهند.

وی گفت: گلستان مقام نخست تولید دانه های روغنی در کشور را داشته و پرچمدار توسعه اراضی دیم است.

مهاجر اضافه کرد: همچنین در بخش گوشت مرغ استان، مقام نخست تولید گوشت سفید را کسب کرده و ۲۷۰ هزار تن در ۱۰ ماهه گذشته تولید داشته است.

ئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان کرد: در بخش منابع طبیعی در طول ۴۲ سال گذشته عرصه ای از سطح جنگل ها کاهش نیافته و بیش از ۱۰ درصد از عرصه جنگلی ما با جنگل کاری افزایش یافته است.