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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۴۷

براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران؛

ثبت صد و نود و پنجمین روز هوای سالم برای پایتخت

ثبت صد و نود و پنجمین روز هوای سالم برای پایتخت

بارش مداوم باران طی ۲۴ ساعت گذشته در تهران باعث باقی ماندن کیفیت هوا در شرایط سالم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت هوای تهران بازهم با بارش باران در شرایط سالم قرار گرفت، این شرایط برای دومین روز متوالی اتفاق افتاده است.

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین غلظت آلاینده‌ها به عدد ۶۵ رسیده و در حال حاضر این عدد بر روی عدد ۷۰ قرار دارد.

پیش بینی می‌شود این شرایط تا روز آینده ادامه داشته باشد.

تا امروز ۱۰۰ روز کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم بوده، و ۱۵ روز در این مدت هوا سالم و ۱۵ روز ناسالم برای همه گروه‌های جامعه بوده است. اما ۱۹۵ روز تا امروز هوای پایتخت سالم بوده است.

کد مطلب 5140969
سمیرا خباز

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