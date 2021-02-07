به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ برتر والیبال در حالی روز جمعه به پایان رسید که بی اخلاقی‌ها به اوج خود رسید و شاهد خشونت از سوی کادر فنی و بازیکنان تیم شهرداری ارومیه بودیم. پیش از آغاز دور برگشت مسابقات، نبود ویدئو چک دغدغه اصلی تیم‌های شرکت کننده به شمار می‌رفت که در نهایت با توجه به حساسیت رقابت‌ها، کمیته رویدادها و مسابقات تصمیم به استفاده از ویدئو چک گرفت. با وجود رفع این نقیصه نیم فصل اول برای ادامه مسابقات، هفته بیست و هفتم هم نشان داد که ویدئو چک هم تاثیری در کاهش حاشیه‌ها و درگیری‌ها نشد و حتی اعتراض‌های بیشتر منجر به خشونت شد.

رحمان محمدی راد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر استفاده از ویدئو چک در دور برگشت مسابقات گفت: در مقایسه با دور رفت شرایط بهتر شد. مسائل پیش آمده در دور برگشت به دلیل برخی کمبودها مانند پایین بودن کیفیت اسکبورد سالن است چرا که تصویر ویدئو چک در مانیتوری داوران استفاده می کنند کیفیت خوبی دارد.

سرمربی تیم والیبال سپاهان ادامه داد: ویدئو چک بسیار کمک کننده است و با گذشت زمان مربیان و مسئولان برگزاری مسابقات نسبت به استفاده از آن آگاه تر خواهند شد. هر روز نکات جدیدی به مربیان تذکر می دهند. ویدئو چک بسیار کمک کننده است و نبودش بسیار شرایط را بدتر می کرد. آرامش با ویدئو چک بیش تر شد.

وی اظهار داشت: حساسیت مسابقات افزایش یافته است و تیم ها به دنبال کسب بهترین جایگاه هستند به همین دلیل برد و باخت ها مهم است. فقط فدراسیون دخیل نیست، همه تیم‌ها جزئی از یک گروه هستیم و برای بهبود شرایط با فرهنگ سازی می توانیم کمک کنیم.

محمدی راد درباره کارهای فرهنگی صورت گرفته در باشگاه سپاهان گفت: باشگاه سپاهان یکی از بهترین و کامل ترین باشگاه ها است. مدیرعامل بارها در تمرینات حضور داشته است و با بازیکنان صحبت می کند چرا که این مسائل برای باشگاه مهم است. ما نیز اعتراض داشته ایم اما فرهنگ سازی باید همه گیر باشد. بی انصافی است اگر بگویم همه حواشی به خاطر ویدئو چک است و بهتر است مسائل را به هم ربط ندهیم.

وی درباره شرایط تیم سپاهان در مسابقات لیگ برتر گفت: از چند هفته گذشته صعودمان به مرحله پلی آف قطعی شد اما جایگاهمان قطعی نیست. بر خلاف انتقادهای پیش از آغاز مسابقات اما شیوه برگزاری مسابقات جذابیت رقابت‌ها را افزایش داد و هنوز جایگاه هیچ تیمی قطعی نیست. حتی تیم سپاهان تا مرحله گروهی ممکن است صدر را از دست دهد و به رده سوم سقوط کند. سال های گذشته شرایط اینگونه نبود و جایگاه تیم ها پیش از پایان دور گروهی مشخص بود و گاهی منجر به اتفاقات ناگواری میشد. ممکن بود یک مربی با به کار بردن یک استراتژی برای تعیین جایگاه مشخص یک نتیجه را واگذار می کند. منظورم تبانی نیست بلکه استفاده از یک استراتژی بود که در سراسر دنیا مرسوم است.

محمدی راد تاکید کرد: اما امسال اینگونه نیست و تیم ها برای کسب جایگاه بهتر تمام تلاش خود را می کنند. هنوز تیم های میانه جدول امید به صعود در مرحله پلی آف را دارند و مسابقات جذاب تر هم خواهد شد.

سرمربی تیم والیبال سپاهان در پایان گفت: از انصاری و کمیته رویدادها و مسابقات درخواست دارم پیش آغاز هفته پایانی دور گروهی برنامه مرحله پلی آف را مشخص کنند چرا که هنوز جایگاه تیم ها مشخص نیست و ایجاد شائبه را از بین خواهد برد. ممکن است پس از تعیین جایگاه ها برخی تیم ها توقع خاصی داشته باشند. تیم های شهرستانی برای رفت و آمد مشکل دارند و خواهشمان این است هرچه زودتر برنامه پلی آف مشخص شود تا بتوانیم برنامه ریزی کنیم.