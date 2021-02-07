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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۵۰

«آفاق» از لاهیجان به شیراز آمد

«آفاق» از لاهیجان به شیراز آمد

شیراز- رمان «آفاق»، نوشته سیدرضا پناهی، رمان‌نویس کازرونی مقیم لاهیجان، با ویراستاری کرامت یزدانی (اشک)، شاعر، رمان‌نویس، پژوهشگر و ویراستار شیرازی در ویترین کتابفروشی ها قرار گرفت.

سیدرضا پناهی، نویسنده این کتاب به خبرنگار مهر گفت: آفاق، توصیف زندگی پر پیچ و خم رؤیاست؛ رمانی بر اساس واقعیت‌های زندگی، افق‌های دور و پیش بینی نشده‌ای را تصویر می‌کند که دور از ذهن است.

وی با بیان اینکه رسالت آفاق، برداشتن پرده ناممکن هاست، افزود: ‪ آن چنان مخاطب در گرداگرد سطرها و صفحاتش از خود بی خود می‌شود که به قطع حوادث بعدی را پیش بینی نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «آفاق» نوشته سیدرضا پناهی، رمان نویس شیرازی در ۸۱۰ صفحه در قطع رقعی با جلد گالینگور در بهمن ماه جاری توسط انتشارات نویسندگان پارس در شیراز منتشر شد.

کد مطلب 5140985

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