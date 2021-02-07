یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری دو نفر از اعضای شورای شهر لواسان خبر داد.
بر اساس این گزارش این اعضای شورای شهر به همراه یک نفر از کارمندان شهرداری لواسان توسط سربازان گمنام امام زمان در روز گذشته دستگیر شدهاند.
شمیرانات- یک منبع آگاه از دستگیری ۲ نفر از اعضای شورای شهر و یک کارمند شهرداری لواسان خبر داد.
یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری دو نفر از اعضای شورای شهر لواسان خبر داد.
بر اساس این گزارش این اعضای شورای شهر به همراه یک نفر از کارمندان شهرداری لواسان توسط سربازان گمنام امام زمان در روز گذشته دستگیر شدهاند.
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