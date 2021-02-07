مردم نسبت به برخورد گزینشی در ساخت و سازهای غیرمجاز اعتراض دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حق وردی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تاکید بر ممانعت از ساخت و ساز غیر مجاز اظهار داشت: در قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها یک تبصره و ماده وجود دارد که متاسفانه مسئولین ذی ربط به همین ماده بسنده کرده اند و از قابلیت های این قانون استفاده نشده است.

وی افزود: بسیاری از مردم در مراجعات به بنده نسبت به برخورد گزینشی در ساخت و ساز غیر مجاز گله مند هستند و طبق گفته کارشناسان زراعی اماکنی که تخریب می شوند دیگر قابلیت برگشت به چرخه زراعت و باغی را از دست می دهند.

حق وردی بیان داشت: بنده به هیچ عنوان از ساخت و ساز غیر مجاز حمایت نمی کنم اما یک ویلا یک شبه ویلا نمی شود چرا با عوامل ساخت و ساز غیر مجاز برخورد نمی شود و خیلی از این موارد مشمول مرور زمان شده و ما این را قبول نداریم و در این بین نه کسی رای دیوان را میپذیرد و نه با عوامل ساخت و ساز غیر مجاز برخورد میشود.

نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قبل از هدر رفتن مصالح ملی باید با ساخت و ساز غیر مجاز مقابله می شد بیان کرد: مگر ادارات مجبور بودند به مکان های غیر مجاز انشعاب قانونی بدهند چرا جهاد در این موضوع پاسخگو نیست و قبل از اینکه ثروت ملی هدر رود کسی اقدام نمی کند.

حق وردی یاد آور شد: با همکاری فرمانداری بخشداری ها دهیاری ها برای هر شهر حتی روستا ها سند و شناسنامه ای تهیه می شود تا توانمندی ها ظرفیت ها در هر حیطه و مشکلات در آن درج شود و من قبل از شروع به کار نیز طی جلسات با فرمانداران و الویت های هر شهر مشخص شده به طور مثال بیمارستان امام خمینی شهریار که هر سه شنبه جلسه صورت میگیرد تا انشالله تا پایان دولت به بهره برداری برسد.

نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز باید حین ارتکاب تخلف جلوگیری کرد گفت: در موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز ابتدا باید با عوامل برخورد شود و در مرحله بعد نباید اجازه داد که افراد از ابتدا اقدام به تخلف کنند و در نهایت با متخلفان نباید به شکل گزینشی برخورد نمود.