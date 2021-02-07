خدمات نقاشی ساختمان در تهران و دیگر شهرها، با خدمت از ما

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سال نو کم‌کم از راه می‌رسد. جنب‌وجوش خیابان‌ها بیشتر شده و همه درحال آماده کردن خود برای استقبال از سال نو هستند. این جنب‌وجوش راه خود را به داخل خانه‌ها هم پیدا کرده است. فروختن وسایل بدون استفاده، خرید وسایل موردنیاز، مرتب کردن کمدها، تمیز کردن انباری‌، و البته تغییر دکوراسیون و چه کاری ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از نقاشی ساختمان برای عوض کردن حال‌وهوای خانه؟

ممکن است پاندمی کووید ۱۹ برخی را زودتر برای عوض کردن فضای خانه دست به کار کرده باشد. اما هنوز هم دیر نیست. شاید تصور کنید پیدا کردن یک نقاش ماهر در این شرایط از همیشه سخت‌تر است؛ اما نه با «خدمت از ما». خدمات نقاشی ساختمان خدمت از ما مثل همیشه شما را در سریع‌ترین زمان ممکن به همان متخصصی که دنبالش هستید، وصل می‌کند.

شما درخواست نقاشی ساختمان تهران یا شهرهای دیگر را در اپلیکیشن خدمت از ما ثبت می‌کنید. درخواست بلافاصله برای بهترین متخصصین شهرتان ارسال می‌شود. آنها برایتان پیشنهاد قیمت ارسال می‌کنند و منتظر پاسخ می‌مانند. در مرحله آخر، شما با بررسی نظرات مشتریان قبلی و پروفایل متخصص، بهترین فرد را برای نقاشی ساختمان در تهران انتخاب می‌کنید. در ادامه با این فرآیند و گزینه‌های شما در این خدمت بیشتر آشنا می‌شویم.

نقاشی ساختمان خدمت از ما؛ از مدرن تا سنتی

امروزه نقاشی ساختمان دیگر فقط فرو کردن قلم‌مو در سطل رنگ و پخش کردن آن روی دیوار نیست. حتی اگر قصد یک نقاشی ساده را دارید، فاکتورهای مهمی در روند کار تاثیرگذار هستند که تنها یک متخصص می‌تواند به‌خوبی آن را ارزیابی کند. نوع آب‌وهوای منطقه شما، وضعیت سطح مدنظر و.... از جمله مواردی هستند که برای نقاشی ساختمان حتماً باید به آنها توجه شود.

متخصصی که انتخاب می‌کنید، تمام نکات را درنظر می‌گیرد. اما نقش شما نیز پیش از شروع کار مهم است. چه سبک نقاشی را در ذهن دارید؟ می‌خواهید تمام خانه را رنگ‌آمیزی کنید یا تنها اتاق فرزندان‌تان؟ اگر هنوز صددرصد انتخابی ندارید، در ادامه چند ایده برای شما آورده‌ایم:

نقاشی ساختمان ساده

بیشتر درخواست‌های ثبت‌شده نقاشی ساختمان در خدمت از ما، رنگ‌آمیزی ساده است. دلیل آن هم مشخص است. این مدل نقاشی در عین سادگی بسیار شیک است؛ هیچوقت از مد نمی‌افتد و دست شما را برای استفاده از اکسسوری‌ها و المان‌های مختلف در خانه بازمی‌گذارد.

البته نقاشی ساختمان ساده می‌تواند آنقدرها هم ساده نباشد. مثلاً برخی رنگ‌ها درخشش خاصی یا بافتی خاصی دارند که بر زیبایی آنها می‌افزاید. ایده‌هایی مانند استفاده از رنگ‌های مختلف برای هر اتاق و یا هر دیوار هم می‌تواند نقاشی ساختمان ساده را ارتقا بدهد.

رنگ‌آمیزی ساختمان مدرن

نقاش‌های ساختمان می‌توانند از طرح‌های انتزاعی هم برای رنگ‌آمیزی فضای مدنظر شما استفاده کنند. متخصصانی که در حوزه نقاشی ساختمان تهران و شهرهای دیگر در خدمت از ما فعال هستند، کارهای بسیار جذابی با سبک مدرن می‌توانند ارائه دهند. این طرح‌ها از راه‌راه‌های عمودی و افقی تا طرح‌های انتزاعی پیچیده را شامل می‌شود.

استفاده از این طرح‌ها برای رنگ‌آمیزی ساختمان به جنبه‌های زیباشناسانه محدود نمی‌شود. برخی از این طرح‌ها (مانند راه‌راه افقی یا عمودی) می‌توانند فضای شما را بلندتر و یا وسیع‌تر نشان دهند. استفاده از رنگ‌های روشن و به اصطلاح پاستلی نیز باعث می‌شود که این طرح‌ها در عین زیبا کردن فضا، بار بصری زیادی نداشته باشند و چشم بیننده را خسته نکنند.

نقاشی ساختمان کودکانه

شاید ثبت سفارش شما برای نقاشی ساختمان در اصل برای فرزند دلبندتان باشد. ممکن است رنگ موردعلاقه آنها عوض شده باشد، از طرح ساده دیوارها خسته شده باشند و …. رنگ‌آمیزی کودکانه هم قلق‌های خود را دارد که یک نقاش ماهر به‌خوبی از پس آنها برمی‌آید.

استفاده از رنگ‌های شاد، مقاوم و بدون حساسیت، به‌کار بردن طرح‌های جدید و خلاقانه (مثلاً رنگ‌آمیزی سقف) و بسیاری موارد دیگر، همه ازجمله مهارت‌هایی است که یک نقاش ساختمان ماهر از آنها برای نقاشی کودکانه بهره می‌برد. ازآنجا که کودکان معمولاً طرح‌های شلوغ را می‌پسندند، رنگ‌آمیزی با شابلون هم در این سبک طرفداران زیادی دارد.

مجله خدمت از ما، دنیای ایده و ترفند

احتمالا به محض اینکه عزم‌تان را برای رنگ‌آمیزی ساختمان جزم کنید، سوالات مختلفی برای‌تان پیش خواهد آمد: چه طرح و سبکی برای فضای من مناسب است؟ بهتر است از چه رنگی استفاده کنم؟ چه زمانی بهتر است با نقاش تماس بگیرم؟ و ….

اصلاً نگران نباشید، هر سوالی که درباره نقاشی ساختمان داشته باشید، می‌توانید پاسخ آن را در مجله خدمت از ما پیدا کنید. این مجله برای شما آماده شده است تا پاسخ سوالات مختلف را در آن پیدا کنید، و با ترفندهای مختلف آشنا شوید. مجله اینترنتی خدمت از ما هر روز برای شما مطالب جدیدی دارد. این صفحه محلی برای حل چالش‌های روزمره شماست، و امکان ندارد دست خالی از آن بیرون بروید.

نقاشی ساختمان؛ از تهران تا شهر شما

به دنبال کسانی هستید که خدمات نقاشی ساختمان تهران را ارائه می‌کنند؟ یا اینکه ساکن شهر دیگری هستید؟ با استفاده از اپلیکیشن و وبسایت «خدمت از ما» تفاوتی ندارد پاسخ شما به این سوال‌ها چه باشد. ساکن هر شهری که باشید، با «خدمت از ما» به بهترین متخصصان شهرتان دسترسی دارید.

اگر هم به دنبال نقاشی با نمونه کار و عکس هستید، کافی است به امتیازات و نظرات مشتریانی که پیش‌تر از خدمات آنها استفاده کرده‌اند، استفاده کنید. علاوه بر این، پروفایل تخصصی هر نقاش ساختمان در تهران و سایر شهرها نیز شما را کاملاً با سابقه آنها آشنا خواهد کرد.

امکانات اپلیکیشن خدمت از ما کاری می‌کند تا حس کنید متخصصان را کاملاً می‌شناسید. درست برعکس خدمات نقاشی ساختمان تهران در گذشته که اطلاعات شما به نام خانوادگی و شما تماس نقاش مدنظرتان محدود می‌شد. تنها موردی که ممکن است جواب خود را در آن نگرفته باشید، قیمت نقاشی ساختمان است که آن هم پیش‌بینی شده است.

اگر از قیمت نقاشی ساختمان تهران یا شهر خودتان اطلاع ندارید، اصلاً جای نگرانی نیست. این اپلیکیشن اینکار را هم برای شما ساده کرده است. گفتیم که پس از ثبت درخواست، متخصصان قیمت پیشنهادی برای پروژه شما را اعلام می‌کنند. بنابراین شما هم از قیمت نقاشی ساختمان در بازار مطلع می‌شوید، و هم می‌توانید مناسب‌ترین پیشنهاد قیمت را از بین چند پیشنهاد انتخاب کنید.

روش‌های ارتباطی:

* شماره تماس پشتیبانی: ۶۲۸۲۹۰۰۰-۰۲۱

* پست الکترونیک: info@khedmatazma.com

* صندوق پستی: ۱۴۱۹۸۳۱۹۹۳

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.