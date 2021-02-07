مجلس با عضویت وزیر جهاد کشاورزی در شورای عالی مسکن موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح «جهش تولید و تامین مسکن» تصویب کردند که وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب شورای عالی مسکن اضافه شود.

ترکیب شورای عالی مسکن در ماده ۲ طرح جهش تولید و تامین مسکن آمده است که در آن مقرر شده «شورای عالی مسکن» به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱- رئیس جمهور (رئیس شورا)

۲- معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)

۳- وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)

۴- وزیر نیرو

۵- وزیر کشور

۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۸- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۹- رئیس کل بانک مرکزی

۱۰- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۱- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۱۲- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)