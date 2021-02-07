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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۲۸

در جریان بررسی طرح «تامین مسکن»؛

مجلس با عضویت وزیر جهاد کشاورزی در شورای عالی مسکن موافقت کرد

مجلس با عضویت وزیر جهاد کشاورزی در شورای عالی مسکن موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب شورای عالی مسکن اضافه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح «جهش تولید و تامین مسکن» تصویب کردند که وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب شورای عالی مسکن اضافه شود.

ترکیب شورای عالی مسکن در ماده ۲ طرح جهش تولید و تامین مسکن آمده است که در آن مقرر شده «شورای عالی مسکن» به منظور برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱-    رئیس جمهور (رئیس شورا)

۲-    معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)

۳-    وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)

۴-    وزیر نیرو

۵-    وزیر کشور

۶-    وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷-    وزیر امور اقتصادی و دارایی

۸-    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۹-     رئیس کل بانک مرکزی

۱۰-    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۱-     رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۱۲-    یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)

کد مطلب 5141024
زهرا علیدادی

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