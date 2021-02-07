مشکل ویزای سرمربی تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلولان حل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی برگزارکنندگان مسابقات بین المللی دوومیدانی فزاع امارات، از امرو کلاس بندی شرکت کنندگان در این رقابت ها آغاز شد و به مدت سه روز هم ادامه خواهد داشت.

تیم ملی پارادوومیدانی ایران در هر دو بخش جانبازان و معلولان و نابینایان و کم بینایان از شرکت کنندگان در این رقابت ها است که روز گذشته عازم امارات شد. بهمن رضایی فرعی سرمربی تیم ملی اما به دلیل صادر نشدن به موقع روادید از همراهی این تیم بازماند. قرار بود ویزای وی و ۲ دوومیدانی کار کم بینا (بهزاد عزیزی و پیروج) امروز صادر شود تا آنها هم راهی امارات شوند اما این مهم انجام نشد.

بهمن رضایی فرعی که مسئولیت انجمن پارادوومیدانی کشور را هم بر عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کمیته ملی پارالمپیک و بخش بین الملل این کمیته پیگیر صدور ویزا هستند تا بتوانیم به موقع به امارات سفر کنیم. کلاس بندی ورزشکاران تا سه سه شنبه ادامه دارد و از چهارشنبه هم مسابقات آغاز می شود.

وی ادامه داد: مهم است که دو دوومیدانی کار جامانده حداکثر تا سه شنبه راهی امارات شوند تا پیش از آغاز مسابقات، کلاس بندی شوند. در غیر اینصورت صدور ویزا و اعزام آنها نتیجه ای برای‌مان ندارد. بنابراین در صورتیکه تا پیش از سه شنبه ویزاها صادر شود، اعزام انجام می شود.

سرمربی تیم ملی پارادوومیدانی تاکید کرد: اینطور گفته شده که منتظر صدور ویزا باشیم چون احتمالا امروز و فردا انجام می شود. امیدوارم این مهم انجام شود و به موقع بتوانیم راهی امارات شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بین المللی دوومیدانی فزاع امارات از جمله رویدادهای گزینشی پارالمپیک به حساب می آید.

حامد امیری، محمدرضا احمدی، علی‌اصغر جوانمردی، محمد فتحی گنجی، رشید مسجدی، علیرضا صادقیان، سعید افراز و اکبر احمدی ۸ دوومیدانی‌کار جانباز و معلول هستند که همراه با هاجر صفرزاده، مسعود حیدری، مهدی مرادی، وحید علی نجیمی، سامان پاکباز و مهدی اولاد در بخش نابینایان و کم‌بینایان روز گذشته برای حضور در این رقابت ها راهی امارات شدند.

مسابقات بین المللی دوومیدانی فزاع امارات طی روزهای ۲۲ تا ۲۵ بهمن ماه برگزار می شود.