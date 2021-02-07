بازداشت دهها شهروند سوری توسط عناصر «قسد» و با حمایت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای کرد سوریه دموکرات موسوم به قسد که تحت حمایت آمریکا قرار دارند دهها نفر از عشایر و اعضای قبایل ساکن جنوب استان الحسکه سوریه را بازداشت کردند.

نکته قابل توجه آنکه، این اقدام عناصر قسد با پشتیبانی هوایی و خودروهای زرهی ارتش آمریکا صورت گرفته است.

عناصر قسد پیش از این نیز اقدام به ربودن جوانان و شهروندان سوری و مجبور کردن آنها به حضور در میان صفوف عناصر خود، کرده بودند اما بازداشت این تعداد شهروند سوری از سوی عناصر قسد بی سابقه بوده است.

در این عملیات عناصر قسد، عشایر و اعضای قبایل القضاه، البوحسونی، الفاضل، الجحیش و السیاد در روستای تل الشایر و الدشیشه در جنوب استان الحسکه را بازداشت کردند.

منابع محلی اعلام کرده اند که هدف از این اقدامات، ترساندن قبایل و شهروندان سوری و ممانعت از تشدید اعتراضات آنها علیه قسد به شمار می‌رود.

مردم سوریه پیش از این در چندین نوبت، با برگزاری تظاهرات، مخالفت خود را با اقدامات عناصر قسد اعلام کرده اند.