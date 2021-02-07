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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۱۶

طبق پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی؛

بارش برف و باران در خراسان رضوی افزایش می یابد

بارش برف و باران در خراسان رضوی افزایش می یابد

مشهد - طبق سامانه پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی، بارش برف و باران به ویژه در نیمه شمالی و غربی خراسان رضوی طی امشب (یکشنبه) و فردا شدت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سامانه‌های پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی افزایش ناپایداری‌های جوی از عصر یکشنبه در این استان آغاز می‌شود که این مسئله در مناطق کوهستانی به شکل برف خواهد بود.

بیشینه دمای هوای مشهد در روز یکشنبه ۱۸ درجه سلسیوس پیش‌بینی شده که در روز دوشنبه به ۱۶ درجه می‌رسد و از روز سه‌شنبه دوباره شاهد افزایش دما هستیم که بنابراین در این روز دما به ۲۱ درجه سلسیوس می‌رسد.

گفتنی است؛ حجم بارش در خراسان رضوی ظرف چهار ماه نخست سال زراعی جاری یعنی مهر تا پایان دی ماه امسال ۴۷ میلیمتر بوده که این میزان بارش نسبت به مدت مشابه دوره بلندمدت آماری نشانگر ۱۸ درصد کاهش بارندگی در این استان است.

میزان بارش ثبت شده در ایستگاه هواشناسی مشهد نیز ۳۸ درصد نسبت به مدت مشابه دوره آماری کم شده است.

کد مطلب 5141029

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