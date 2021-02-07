به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز ۲۰ طرح عمرانی، اقتصادی، خدماتی و تولیدی شهرستان کنگاور با اعتبار ۳۸ میلیارد تومان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح و کلنگ‌زنی شد.



فرزاد الماسی در این جلسه به مشکلات اقتصادی و اعمال تحریم‌های شدید از سوی دشمنان اشاره و اظهار کرد: با تلاش مسئولین اقدامات امیدوار کننده‌ای در سطح کشور و شهرستان کنگاور صورت گرفته است.



وی با بیان اینکه امروز ۲۰ پروژه با اعتبار ۳۸ میلیارد تومان در هشتمین روز از دهه مبارک فجر افتتاح و یا کلنگ زنی می‌شود، افزود: این پروژه‌ها شامل احداث مدرسه مسکن مهر مهرآوران، احداث سردخانه اجرای سیستم آبیاری نوین تحت فشار و قطره‌ای و اجرای طرح اقدام ملی مسکن است.



فرماندار شهرستان کنگاور تصریح کرد: احداث ایستگاه و توسعه شبکه‌های مخابراتی، بهسازی و آسفالت معابر شهر کنگاور و آسفالت و بهسازی خیابان‌ها و معابر شهر گودین بخشی از پروژه‌های شاخص در دهه مبارک فجر است.