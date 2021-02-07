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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۳۷

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد:

بستری ۱۷۵ بیمار کرونایی در یزد/ خطر موج چهارم کووید۱۹ در کمین است

بستری ۱۷۵ بیمار کرونایی در یزد/ خطر موج چهارم کووید۱۹ در کمین است

یزد- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد از بستری ۱۷۵ بیمار کرونایی در بیمارستانهای یزد خبر داد.

محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بستری های مشکوک به کرونا در استان در مقایسه با روز گذشته ۱۹ نفر افزایش یافته به نحوی که اکنون ۱۷۵ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۵۲ نفر به دلیل وخامت حالشان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

نوری شادکام با اشاره به کاهش رعایت شیوه نامه های بهداشتی تصریح کرد: اعتقاد به پایان کرونا کاملاً اشتباه است و هرگاه غفلت کردیم، افزایش آمار بستری‌های مبتلا به کرونا را به دنبال داشته است و در صورت تدوام عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی، باز شاهد روزهای سیاه کرونایی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: مردم شیوه نامه های بهداشتی را به دقت رعایت کنند زیرا خطر خیز کرونا و آغاز موج چهارم شیوع در کمین است.

کد مطلب 5141047

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