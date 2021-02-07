شاهرخ بیانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی استقلال مقابل نساجی قائمشهر و تداوم صدرنشینی آبی پوشان گفت: آبی پوشان توانستند سه امتیاز دیگر را کسب کرده و همچنان در صدر جدول باقی بمانند. البته استقلال بازی خیلی خوبی از خود به نمایش نگذاشت اما توانست به آنچه می خواهد یعنی سه امتیاز بازی دست پیدا کند.

وی ادامه داد: نساجی مقابل استقلال یک بازی کاملا بسته را انجام داد، شاگردان جلالی بیشتر در زمین خود متمرکز بودند و جناحین را بسته تا استقلال نتواند از چپ و راست بر روی دروازه نساجی توپ ارسال کند.

بیانی خاطرنشان کرد: استقلال راه های مختلفی را برای رسیدن به گل انجام داد. اما آنقدر لایه های دفاعی نساجی محکم بود که تا دقایق پایانی آبی پوشان نتوانستند به گل دست پیدا کنند ولی در دقایق پایانی استقلال توانست با شوت از راه دور فرشید اسماعیلی به یک گل دست پیدا کرده و سه امتیاز این دیدار را از آن خود کند.

کاپیتان سابق استقلال در مورد پنالتی که قائدی نتوانست به گل تبدیل کند نیز گفت: این اتفاق تجربه ای خوب برای قائدی جوان بود. او باید در زدن ضربات دقت بیشتری کرده و از حرکات نمایشی پرهیز کند. مهدی می تواند بعد از پایان تمرین زدن ضربات پنالتی را تمرین کند تا بتواند در صورتی که دوباره پشت توپ قرار گرفت به راحتی دروازه حریف را باز کند.

شاهرخ بیانی در مورد اتفاقی که برای وریا غفوری در دیدار برابر نساجی رخ داد و انتقادات شدیدی که علیه او صورت گرفت گفت: کاپیتان باید صبور و خویشتندار باشد. او محرم راز دل بازیکنان است و کسی است که می تواند رابط بین بازیکنان و کادر فنی و حتی کادر مدیریتی باشد اما انتظار بیشتری از وریا داشتم. او یکی از محبوب ترین بازیکنان فوتبال کشورمان است اگرچه در یکی، دو روز گذشته برخی رسانه ها او را به شدت مورد انتقاد قرار دادند کاش خود وریا شفاف در این مورد صحبت کند تا مردم بدانند دلیل این اتفاق چه بوده است. در مجموع اعتقاد دارم رفتار او پسندیده نبود و وریا به عنوان بزرگ استقلال باید بیشتر از هر بازیکنی صبر و متانت داشته باشد.

کاپیتان سابق استقلال در خصوص صحبت هایی که بازیکنان درمورد مطالبات‌شان بعد از پایان بازی با نساجی انجام دادند، گفت: حق طبیعی بازیکنان است که پول‌شان را دریافت کنند، متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ فوتبال ما عدم پرداخت مطالبات بازیکنان در زمان مقرر است و این موضوع می تواند از لحاظ روحی و روانی تاثیر منفی روی روند کاری بازیکنان بگذارد بنابراین اعتقاد دارم مدیران استقلال باید هر چه زودتر مطالبات بازیکنان را پرداخت کرده تا آنها بتوانند بدون دغدغه و استرس برای موفقیت استقلال تلاش کنند.

شاهرخ بیانی در خصوص دیدار استقلال برابر سپاهان هم گفت: بازی های سپاهان و استقلال همیشه تماشایی و جذاب بوده، گل های زیادی بین دو تیم رد و بدل شده و بارها تفاق افتاده که تیم میهمان به پیروزی رسیده است. به نظر من این دیدار می تواند فینال نیم فصل اول لیگ برتر باشد و بازی شود که از لحاظ فنی از کیفیت خوبی برخوردار شود. محمود فکری باید به خوبی سپاهان را آنالیز کند، تیم ها یکدیگر را کاملا شناخته اند و به نقاط ضعف و قوت یکدیگر پی برده اند اگر دیاباته به آمادگی کامل برسد، می‌تواند در این دیدار کمک موثری به استقلال کند و در مجموع اعتقاد دارم این دیدار می تواند یکی از جذاب ترین بازی های نیم فصل اول لیگ برتر باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این روزها انتقادات زیادی از فکری و کادر فنی‌اش می شود آنها می توانند از انتقادهایی که سازنده است استفاده کامل را ببرند اما انتقادهایی که مخرب و غیرمنصفانه است را کنار گذاشته و خواهش می کنم اصلا به فضای مجازی توجه نکنند.