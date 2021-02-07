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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۳۶

فرمانده سپاه گلستان:

شکل گیری انقلاب اسلامی یک حادثه خارق العاده بود

شکل گیری انقلاب اسلامی یک حادثه خارق العاده بود

گرگان- فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با بیان این که شکل گیری انقلاب اسلامی یک حادثه خارق العاده بود، گفت: دشمنان ۴۲ سال است به آب و آتش می زنند تا انقلاب را از بین ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکوهی پیش از ظهر یکشنبه در همایش «من انقلابی ام» در دانشگاه فرهنگیان گلستان اظهارکرد: شکل گیری انقلاب اسلامی یک حادثه خارق العاده در تاریخ ایران است.

وی بیان کرد: افق دید امام خمینی (ره) فراتر از تاریخ زمان خودش بود و ایشان در دهه ۴۰ پیروزی انقلاب را دید و در دهه ۶۰ راه قدس را عبور از کربلا عنوان کرد که ماجرای دفاع از حرم هم شامل همین جریان بود.

ملک شاهکوهی گفت: بدانید در دنیای سیاست مذاکره یعنی بده بستان، یعنی یک چیز بدهی و یک چیز بگیری؛ فی المثل توان هسته‌ای، توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای خود را بدهی و تحریم نبودن را بپذیری که همین امتیاز هم به ما داده نشد.

وی افزود: دشمنان ۴۲ سال است به آب و آتش زدند تا این انقلاب الهی و حکومت اسلامی را از بین ببرند و برای تحقق نقشه‌های خود از هیچ تلاشی فروگذار نکردند.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان خطاب به جوانان گفت: فردای کشور متعلق به شما جوانان است که اتفاقاً وظیفه تربیت نسل‌های آینده را برعهده خواهید داشت، پس انقلابی باشید و انقلابی بمانید.

کد مطلب 5141053

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