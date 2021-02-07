شیوه نامه اجرایی نشریات دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی تهیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور سیداحمدرضا پیش بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی و برخی از مدیران ستادی، هشتمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات این دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دارابی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی و دبیر این کمیته ضمن عرض خیر مقدم به اعضا، گزارشی از وضعیت نشریات دانشگاه ارائه کرد.

وی گفت: در حال حاضر بالغ بر ۹۹ نشریه مجوز انتشار دریافت کرده اند. همچنین ساماندهی فرایند صدور مجوز و نظارت بر نشریات این دانشگاه از طریق سامانه جامع نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال انجام است. با توجه به اقدامات انجام شده، بنا است تا انتخابات نمایندگان مدیران مسئول و آموزش‌های متولیان نشریات به صورت سامانه‌ای و مجازی انجام خواهد گرفت.

در ادامه معاون فرهنگی و دانشجویی و رئیس کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه جامع علمی کاربردی، به فعال‌تر شدن نشریات دانشجویی در همه مراکز آموزشی این دانشگاه و برگزاری سومین جشنواره نشریات و فضای مجازی اشاره کرد و افزود: تهیه شیوه نامه اجرایی نشریات بر اساس ساختار، مختصات و ویژگی‌های خاص دانشگاه و مراکز آموزشی ضروری است تا زمینه نقش آفرینی بیشتر دانشجویان در گسترش فرهنگ و گفتمان مهارتی فراهم شود.

پس درخواست مجوز انتشار ۱۴ نشریه دانشگاهی جدید از واحدهای استانی سمنان، خراسان رضوی، تهران غرب و کرمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موافقت اولیه صادر شد.