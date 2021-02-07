  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۲۵

در اطلاعیه ای اعلام شد؛

آغاز ثبت نام وام دانشجویی در دانشگاه علامه

آغاز ثبت نام وام دانشجویی در دانشگاه علامه

بر اساس اعلام معاونت دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی دانشجویان متقاضی وام دانشجویی نیمسال دوم می‌توانند درخواست خود را در سامانه دانشجویی صندوق رفاه ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دانشجویان متقاضی وام‌های نیمسال دوم تحصیلی می‌توانند درخواست خود را در سامانه دانشجویی www.bp.swf.ir ثبت کنند.

در این اطلاعیه آمده است:

اولویت پرداخت وام به دانشجویان بی بضاعت و کم بضاعت است.

پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه پرداز شاغل پس از بهره مندی دانشجویان غیر شاغل و در صورت وجود اعتبار مازاد وام شهریه امکان پذیر است.

با توجه به اعمال تغییرات در فرم سند تعهد محضری در راستای تسهیل شرایط ضامنین و ارسال آن به کانون سردفتران و دفتریاران، از سال تحصیلی جاری ملاک ضمانت وام متقاضیان جدید صرفاً سند تعهد جدید خواهد بود.

دانشجویانی که تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران هستند، مجاز به درخواست وام شهریه نیستند. (درخواست سایر وام‌ها بلامانع است)

دانشجویانی که سقف وام‌های دریافتی آنان از ۱۵۰ میلیون ریال بالاتر باشد، باید نسبت به ارائه سند تعهد محضری ضامن دوم اقدام کنند.

برای دریافت وام ضروری از ارسال هرگونه فاکتور خرید لپ تاپ، گوشی و سایر لوازم کمک آموزشی اجتناب شود.

کد مطلب 5141070
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها