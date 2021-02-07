آغاز ثبت نام وام دانشجویی در دانشگاه علامه

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دانشجویان متقاضی وام‌های نیمسال دوم تحصیلی می‌توانند درخواست خود را در سامانه دانشجویی www.bp.swf.ir ثبت کنند.

در این اطلاعیه آمده است:

اولویت پرداخت وام به دانشجویان بی بضاعت و کم بضاعت است.

پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه پرداز شاغل پس از بهره مندی دانشجویان غیر شاغل و در صورت وجود اعتبار مازاد وام شهریه امکان پذیر است.

با توجه به اعمال تغییرات در فرم سند تعهد محضری در راستای تسهیل شرایط ضامنین و ارسال آن به کانون سردفتران و دفتریاران، از سال تحصیلی جاری ملاک ضمانت وام متقاضیان جدید صرفاً سند تعهد جدید خواهد بود.

دانشجویانی که تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران هستند، مجاز به درخواست وام شهریه نیستند. (درخواست سایر وام‌ها بلامانع است)

دانشجویانی که سقف وام‌های دریافتی آنان از ۱۵۰ میلیون ریال بالاتر باشد، باید نسبت به ارائه سند تعهد محضری ضامن دوم اقدام کنند.

برای دریافت وام ضروری از ارسال هرگونه فاکتور خرید لپ تاپ، گوشی و سایر لوازم کمک آموزشی اجتناب شود.