  1. استانها
  2. گیلان
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۱۳

جانشین فرمانده مرزبانی گیلان:

توان عملیاتی مرزبانان بعد از پیروزی انقلاب تقویت شده است

توان عملیاتی مرزبانان بعد از پیروزی انقلاب تقویت شده است

آستارا- جانشین فرمانده مرزبانی گیلان، گفت: به رغم تحریم های دشمنان، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون شاهد تقویت توان عملیاتی مرزبانان جمهوری اسلامی ایران در حراست از مرزها هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستاد علی ندرخانی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده جدید هنگ مرزی آستارا با بیان اینکه یکی از اهداف راهبردی دشمن در جنگ نرم ایجاد یاس و ناامیدی در کشور به خصوص در میان جوانان است، اظهار کرد: امنیت میوه درخت پربرکت انقلاب اسلامی است که شهدا با خون خود ریشه‌های آن را آبیاری کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه باید همواره پشتیبان ولایت فقیه باشیم، گفت: از اول انقلاب در تحریم بودیم و همواره ایستاده‌ایم.

ندرخانی با اشاره به اینکه در عرصه‌های دفاعی حرف‌های بسیاری برای گفتن داریم، تصریح کرد: ما در عرصه موشکی قدرت برتر جهان هستیم و قدرت خود را به دشمنان نشان داده‌ایم.

جانشین فرماندهی مرزبانی گیلان اضافه کرد: امنیت مردم مرزنشین گیلان و شهرستان آستارا مرهون تلاش‌ها و مجاهدت‌های مرزبانان صبوری است که با تمام توان در دورترین مناطق مرزی در راستای برقراری امنیت خدمت می‌کنند.

وی، افزود: با تعامل خوب مرزبانان و مرزنشینان که از قبل بوده و ادامه خواهد داشت، امنیت برای تمام اقشار مردم و جامعه اسلامی محقق خواهد شد.

ندرخانی، تصریح کرد: روز به روز شاهد تقویت توان عملیاتی مرزبانان جمهوری اسلامی ایران در حراست از مرزها هستیم.

کد مطلب 5141074

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها