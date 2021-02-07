توان عملیاتی مرزبانان بعد از پیروزی انقلاب تقویت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستاد علی ندرخانی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده جدید هنگ مرزی آستارا با بیان اینکه یکی از اهداف راهبردی دشمن در جنگ نرم ایجاد یاس و ناامیدی در کشور به خصوص در میان جوانان است، اظهار کرد: امنیت میوه درخت پربرکت انقلاب اسلامی است که شهدا با خون خود ریشه‌های آن را آبیاری کرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه باید همواره پشتیبان ولایت فقیه باشیم، گفت: از اول انقلاب در تحریم بودیم و همواره ایستاده‌ایم.

ندرخانی با اشاره به اینکه در عرصه‌های دفاعی حرف‌های بسیاری برای گفتن داریم، تصریح کرد: ما در عرصه موشکی قدرت برتر جهان هستیم و قدرت خود را به دشمنان نشان داده‌ایم.

جانشین فرماندهی مرزبانی گیلان اضافه کرد: امنیت مردم مرزنشین گیلان و شهرستان آستارا مرهون تلاش‌ها و مجاهدت‌های مرزبانان صبوری است که با تمام توان در دورترین مناطق مرزی در راستای برقراری امنیت خدمت می‌کنند.

وی، افزود: با تعامل خوب مرزبانان و مرزنشینان که از قبل بوده و ادامه خواهد داشت، امنیت برای تمام اقشار مردم و جامعه اسلامی محقق خواهد شد.

ندرخانی، تصریح کرد: روز به روز شاهد تقویت توان عملیاتی مرزبانان جمهوری اسلامی ایران در حراست از مرزها هستیم.