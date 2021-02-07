طرح نظارت بر بازار نوروز استان گلستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت گلستان، علی اصغر اصغری اظهارکرد: طرح نظارتی ویژه نوروز ۱۴۰۰ در استان گلستان آغاز شد.

وی افزود: این طرح همزمان در سراسر استان گلستان از تاریخ ۱۵ بهمن ماه سالجاری لغایت ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۰ به صورت ویژه برگزار خواهد شد.

اصغری تاکید کرد: همه انبارها، مراکز نگهداری کالا، بنکداران عمده فروشی و خرده فروشی‌ها مورد نظارت ویژه قرار خواهند گرفت.

وی یادآور شد: استفاده حداکثری از ظرفیت بازرسی این سازمان به همراه دیگر دستگاه‌های ذیربط با لاخص ادارات تعزیرات حکومتی، اتاق‌های اصناف، بهداشت و درمان و ناظران افتخاری در این طرح پیگیری خواهد شد.

معاون بازرسی و حمایت حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان به اهداف این طرح اشاره کرد و گفت: ضرورت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات اولویت‌دار در مراحل تأمین، توزیع، ارائه خدمات و قیمت با توجه به افزایش تقاضای عمومی در ایام پایانی سال با هدف ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه، ایجاد زمینه مناسب برای تأمین و توزیع مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی فوری، دقیق و کارشناسی به شکایات و گزارش‌های مردمی، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور هم افزایی و همکاری مؤثر با سایر نهادها و دستگاه‌های ذیربط در سطح استان در راستای وحدت رویه در اقدامات نظارتی، اطلاع‌رسانی گسترده برای ارتباط با مردم از طریق تلفن و سامانه ۱۲۴ از اهداف مهم این طرح به شمار می‌رود.

وی در خصوص کالاهای هدف طرح نظارتی ویژه نوروز ۱۴۰۰ هم گفت: عرصه فعالیت و اجرای این طرح در بخش کالایی شامل نان، لبنیات (شیر، ماست و پنیر)، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، برنج، شکر، روغن نباتی، حبوبات، میوه (سیب، پرتقال و …)، پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواربار و شیرینی‌جات، روغن موتور، مواد شوینده و تایر خودرو است.

اصغری وجه دیگر بعد نظارتی این طرح را بخش خدمات عنوان کرد و افزود: بخش دیگر نظارتی این طرح عرصه فعالیت در بخش خدماتی است که شامل شرکت‌های مسافرتی هوایی، زمینی و دفاتر فروش آنها، حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای اقامتی، غذاخوری‌ها، رستوران‌های بین‌شهری، نظارت بر عملکرد انبارها و سردخانه‌ها، میادین میوه و تره‌بار، خدمات خشکشویی و قالیشویی خواهد بود.