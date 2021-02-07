مسابقات بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سروش پورآزاد از برگزاری مسابقات قهرمانی استان به مناسبت گرامیداشت شهدای سلامت و دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی به میزبانی شهرستان طرقبه و شاندیز خبر داد.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی با بیان اینکه این مسابقات بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد، ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند این مسابقات را از طریق صفحات اجتماعی به صورت پخش زنده دنبال کنند.

وی اظهار کرد: این مسابقات در پنج بخش پرورش اندام، فیزیک، بادی کلاسیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با مجوز ستاد پیشگیری کرونای شهرستان برگزار خواهد شد و منتخبین این رقابت‌ها توسط کمیته فنی به مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی کیش اعزام می‌شوند.

پورآزاد تاکید کرد: با توجه به شرایط کرونایی و به منظور پیشگیری از اجتماع ورزشکاران در نظر داریم وزن کشی مسابقات را در ۲۲ بهمن طی ساعات مختلف انجام دهیم و مسابقات نیز طی روزهای ۲۳ و ۲۴ بهمن برگزار می‌شود.

گفتنی‌است؛ باشگاه‌های ورزشی باید لیست اعضای تیم خود را به تفکیک رشته و معرفی سرپرست و مربی نهایتاً تا ۲۱ بهمن به هیأت استان اعلام کنند.