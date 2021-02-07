اردوهای راهیان نور به صورت مجازی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر حمزه برین در نشست هماهنگی برگزاری مجازی اردوهای راهیان نور ضمن تبریک ایام الله دهه فجر اظهار کرد: بهمن‌ماه تجلی تاریخ درخشان پیروزی انقلاب و شکست طاغوت است، در این میان شهدا و کسانی که در این راه جان‌فشانی کردند تابلو تمام نمای عزت و سربلندی در تاریخ انقلاب اسلامی هستند.

وی افزود: هشت‌سال دفاع مقدس با قرار گرفتن در نقطه عطف تاریخ انقلاب و راهیان‌نور به عنوان کلید طلایی صادرکننده فرهنگ ایثار، ارزش‌ها و باورهای عمیق دینی نقش مهمی در آشنایی جوانان با فرهنگ شهامت و شهادت دارد.

معاون اجرایی سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین اذعان کرد: اگر امروز بعد از گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب، مقتدرانه این پیروزی بزرگ را جشن می‌گیریم در حالی که آرمان‌های انقلاب اسلامی همچنان چراغ راه ما هستند، این افتخارات را مدیون خون شهدا هستیم.

این مقام مسئول ابراز کرد: با گذشت ۴۲ سال از عمر باعزت انقلاب اسلامی می‌بینیم که راهیان نور ما هنوز هم کارخانه و دانشگاه بزرگ انسان‌سازی است و در دامان خود هزاران نیرو انقلابی پرورش می‌ده. و به جرأت می‌توان گفت نیروها و مربیان انقلابی ما از دل راهیان‌نور بیرون آمده‌اند.

برین تصریح کرد: اردوهای راهیان نور با توجه به برکات خود نباید متوقف شود و این کارخانه انسان‌ساز که بعد از گذشت سال‌های طولانی همچنان سازنده و تأثیر گذار است باید ادامه‌دار باشد.

وی با اشاره به برگزاری مجازی اردوهای راهیان نور امسال ابراز کرد: پخش زنده اردوهای مجازی راهیان نور در ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه سال جاری اقدامی مؤثر برای استمرار اردوهای راهیان نور و بهره برداری معنوی دانش آموزان از این اردوهاست.

این مسئول ادامه داد: شرایط کرونا اگرچه محدودیت‌های حضوری را به همراه داشت اما برگزاری آن به صورت مجازی می‌تواند ظرفیت‌های بیشتری را برای ما فراهم سازد.

این مسئول عنوان کرد: در گذشته اعزام نیروها با سهمیه بندی انجام می‌شد و تمام دانش‌آموزان قابلیت حضور در این اردوی معنوی را نداشتند اما امروز تمام دانش‌آموزان در کنار خانواده‌ها زائر اردوهای راهیان نور می‌شوند.

وی بیان کرد: تلاش ما این است در راستای برگزاری اردوهای راهیان نور به صورت پخش زنده از شبکه شاد، صدا و سیما و سایر شبکه‌های مجازی بتوانیم حس و حال معنوی این اردوها را برای دانش‌آموزان و مردم ملموس کنیم.

برین تاکید کرد: محتوای تولید شده و نحوه برگزاری اردوی مجازی باید به گونه‌ای باشند که مخاطبین بتوانند خود را در فضای راهیان نور تجسم کنند.

وی ادامه داد: مأموریت جدی عوامل سپاه، امروز برگزاری اردوی راهیان‌نور مجازی به صورت گسترده و با کیفیت است تا ثابت کند راهیان نور فراموش شدنی نیست و با توجه به شرایط بیماری با شکلی دیگر به فعالیت مؤثر خود ادامه می‌دهد.

برین عنوان کرد: آموزه شهادت طلبی و مجاهدت در جبهه‌های نبرد هشت ساله دوران دفاع مقدس وجود دارد که نسل آینده ما باید با آن آشنا شود و مفهوم مرد میدان برایش قابل لمس باشد.

