به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید سعادت صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه راهیان نور مجازی بیان داشت: راهیان نور مجازی در شبکه شاد و شبکه‌های داخلی روبیکا، ایتا، سروش و آی کپ برگزار می‌شود که دانش‌آموزان می‌توانند به صورت گروه‌های ۳۰ تا ۴۰ نفره با حضور معلم خود سازماندهی شوند و از مناطق عملیاتی جنوب یا شرق یا کرمان دیدن کنند.

وی افزود: هشت مقصد راهیان نور مجازی که بیشتر مد نظر ما هستند در جنوب، خوزستان و کرمان قرار دارند.

مسئول بسیج دانش آموزی کرمان گفت: تعدادی از راهیان نور به همراه گروه فیلمبرداری در این مناطق مستقر هستند و برنامه ضبط می‌شود و هم زمان یادمان‌های ضبط شده در کلاس‌های مجازی و گوشی‌های تلفن همراه پخش می‌شود.

سعادت تصریح کرد: یک صدهزار دانش‌آموز در دور اول و دور دوم در کلاس نهم و دهم نظری و کلاس دوازدهم کار و دانش (فنی و حرفه‌ای) در این اردو شرکت خواهند داشت.

وی گفت: دانش‌آموزان با عنوان درس آمادگی دفاعی در کلاس‌های ما شرکت می‌کنند و با بحث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت آشنا می‌شوند.

سعادت یادآور شد: در حال حاضر این برنامه از طریق تمامی شبکه‌هایی که به نوعی به شبکه شاد متصل هستند برای معاونان پرورشی، مدیران کل، معلمان و دانش‌آموزان کل کشور به صورت زنده پخش شد و یقیناً ما یک بازدید بسیار خوبی از این برنامه خواهیم داشت.

مسئول بسیج دانش آموزی کرمان در خصوص برنامه‌های آینده راهیان نور مجازی ابراز داشت: از چهارم اسفند ماه برنامه‌ها به صورت مستقیم از مناطق عملیاتی اروند، شلمچه، هویزه و دهلاویه برگزار و از کهف‌الشهدای خوزستان پخش می‌شود همچنین پخش برنامه گلزار شهدای کرمان از مزار مطهر حاج قاسم سلیمانی نیز برنامه‌ریزی شده است.