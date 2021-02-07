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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۳۲

مسئول بسیج دانش آموزی کرمان:

۱۰۰هزار دانش‌آموز کرمانی در اردوهای مجازی راهیان نور شرکت می کنند

۱۰۰هزار دانش‌آموز کرمانی در اردوهای مجازی راهیان نور شرکت می کنند

کرمان - مسئول بسیج دانش آموزی کرمان از مشارکت یک صد هزار دانش‌آموز کرمانی در اردوهای مجازی راهیان نور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید سعادت صبح یکشنبه در مراسم افتتاحیه راهیان نور مجازی بیان داشت: راهیان نور مجازی در شبکه شاد و شبکه‌های داخلی روبیکا، ایتا، سروش و آی کپ برگزار می‌شود که دانش‌آموزان می‌توانند به صورت گروه‌های ۳۰ تا ۴۰ نفره با حضور معلم خود سازماندهی شوند و از مناطق عملیاتی جنوب یا شرق یا کرمان دیدن کنند.

وی افزود: هشت مقصد راهیان نور مجازی که بیشتر مد نظر ما هستند در جنوب، خوزستان و کرمان قرار دارند.

مسئول بسیج دانش آموزی کرمان گفت: تعدادی از راهیان نور به همراه گروه فیلمبرداری در این مناطق مستقر هستند و برنامه ضبط می‌شود و هم زمان یادمان‌های ضبط شده در کلاس‌های مجازی و گوشی‌های تلفن همراه پخش می‌شود.

سعادت تصریح کرد: یک صدهزار دانش‌آموز در دور اول و دور دوم در کلاس نهم و دهم نظری و کلاس دوازدهم کار و دانش (فنی و حرفه‌ای) در این اردو شرکت خواهند داشت.

وی گفت: دانش‌آموزان با عنوان درس آمادگی دفاعی در کلاس‌های ما شرکت می‌کنند و با بحث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت آشنا می‌شوند.

سعادت یادآور شد: در حال حاضر این برنامه از طریق تمامی شبکه‌هایی که به نوعی به شبکه شاد متصل هستند برای معاونان پرورشی، مدیران کل، معلمان و دانش‌آموزان کل کشور به صورت زنده پخش شد و یقیناً ما یک بازدید بسیار خوبی از این برنامه خواهیم داشت.

مسئول بسیج دانش آموزی کرمان در خصوص برنامه‌های آینده راهیان نور مجازی ابراز داشت: از چهارم اسفند ماه برنامه‌ها به صورت مستقیم از مناطق عملیاتی اروند، شلمچه، هویزه و دهلاویه برگزار و از کهف‌الشهدای خوزستان پخش می‌شود همچنین پخش برنامه گلزار شهدای کرمان از مزار مطهر حاج قاسم سلیمانی نیز برنامه‌ریزی شده است.

کد مطلب 5141102

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