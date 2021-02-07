۸۴ واحد صنعتی راکد آذربایجان غربی وارد مدار تولید شد

غلامرضا بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۵۱۶ واحد صنعتی در استان وجود دارد، افزود: از این تعداد یک هزار و ۹ واحد صنعتی فعال و ۵۰۷ واحد راکد و غیر فعال هستند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده اعضا کارگروه تسهیل و رفع موانع استان تعدادی از این واحدها فعال سازی و به چرخه تولید بازگشتند که در این راستا طی ۱۰ ماهه گذشته سال جاری ۸۴ واحد از واحدهای راکد وارد مدار تولید شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی به وضعیت موجود صنایع استان اشاره کرد و گفت: تاکنون در استان دو هزار و ۷۱۳ فقره جواز تأسیس صادر شده و ۲۰۱ مورد از این طرح‌ها به پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصدی رسیده اند و در حال حاضر ۲ هزار و ۱۶ واحد دارای پروانه بهره برداری هستند.

بابایی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و ۳۲۷ فقره جواز تأسیس صادر شده است، افزود: با به بهره برداری رسیدن این واحدها زمینه اشتغال مستقیم برای ۲ هزار و ۳۴۲ نفر ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اضافه کرد: در طول ۱۰ ماه گذشته امسال ۱۵۵ فقره پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی صادر شده است که دو هزار و ۵۰۳ نفر در این واحدها مشغول به فعالیت شده اند.