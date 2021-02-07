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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۱۷

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار بندرعباس:

وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در بندرعباس مطلوب است

وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در بندرعباس مطلوب است

بندرعباس - معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار بندرعباس گفت: وضعیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در انبار کالاهای استراتژیک بندرعباس مطلوب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین باباخانی در حاشیه بازدید از انبارهای ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی با اشاره به نزدیکی به ایام تعطیلات پایان سال و ضرورت تنظیم بازار شهرستان، افزود: با برنامه ریزی و هماهنگی‌های صورت گرفته، ذخیره سازی کالاهای اساسی در سطح مطلوبی قرار دارد.

وی گفت: در حال حاضر ۴ هزار و ۵۰۰ تن برنج و هزار و ۴۰۰ تن شکر در این انبارها ذخیره شده است که در شرایط نیاز و با تصمیم ستاد تنظیم بازار استان به مرور و با هدف تنظیم بازار در اختیار فروشگاه‌های بزرگ و واحدهای صنفی قرار می‌گیرد.

معاون فرماندار بندرعباس با اشاره به ضرورت تامین کالاهای اساسی روستاها نیز افزود: هم اکنون ٤٠ تن شکر و٨٠ تن برنج در اختیار تعاون روستایی قرار گرفته است که در حال توزیع بین روستائیان است و از ابتدای توزیع روغن نیز بیش از ١٣٠ تن روغن در روستاها توزیع شده است.

کد مطلب 5141110

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