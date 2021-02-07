به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، نمایندگی شماره ۵۰۹۹ ایران‌خودرو با کسب رتبه ۹۸.۴ موفق به کسب رتبه «ممتاز» در میان تمامی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش کشور شد. همچنین نمایندگی شماره ۳۰۱۷ فریمان پس از این نمایندگی، بر جایگاه ممتاز تکیه زد.

بنابراین گزارش، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، همه ساله نمایندگی‌های خدمات پس از فروش خودروسازان را بر طبق استانداردها و معیارهای خاصی مورد ارزیابی قرار می‌دهد و مطابق این ارزیابی‌ها از ۲۵۰۰ نمایندگی خودروسازان در سراسر کشور، دو نمایندگی ایساکو موفق به کسب رتبه ممتاز در ارائه خدمات پس از فروش شده‌اند.

ماشاء الله وردینی معاون خدمات پس از فروش این مجموعه ضمن تشریح این‌که ایساکو از بین ۶۵۹ نمایندگی فعال در سراسر کشور، در حال حاضر دارای دو نمایندگی ممتاز و ۴۱۰ نمایندگی با رتبه یک است، افزود: نمایندگی‌های خدمات پس از فروش برای کسب رتبه ممتاز باید دست کم به رتبه ۹۵ در این حوزه دست یابند. در واقع باید برآیند امتیاز عملکرد، امتیاز میدانی و امتیاز تشویقی آن‌ها از حداکثر امتیاز قابل قبول شرکت بازرسی بالاتر باشد.

وردینی ادامه داد: امتیاز میدانی نمایندگی شامل فرآیندها، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی است که این دو نمایندگی با کسب بالاترین امتیازها در این زمینه در رده نمایندگی‌های ممتاز وزارت صمت، جای گرفته‌اند.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کسب رتبه ممتاز، پذیرش خودرو بالاتر از میانگین شرکت است. در تعمیرگاه مجاز شماره ۲ ایران‌خودرو (۵۰۹۹) در شرق تهران، روزانه حدود ۷۰ پذیرش صورت می‌گیرد که بیش از ۵ برابر میانگین پذیرش در تمامی نمایندگی‌هاست.

معاون ایساکو در ادامه افزود: این نمایندگی‌ها در حالی به این رتبه دست یافته‌اند که در گزارش‌های میدانی و نظرسنجی‌ها، مراجعان به صورت مستمر از خدمات دریافتی، تکریم مشتریان، کیفیت و سرعت تعمیرات و عدم بازگشت به تعمیرگاه ابراز رضایت کرده‌اند.

وی با اشاره به این که شرکت ایساکو در سال جاری توانست مسیری صعودی را در شاخص رضایت مشتریان طی کند، گفت: این شرکت در انتهای پاییز امسال با ۱۷ امتیاز رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این شاخص و کسب امتیاز ۷۸۳، رکوردی بی‌نظیر در این زمینه به دست آورده است.