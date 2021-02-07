به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این نوشتار قصد داریم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که تجهیزات آشپزخانه صنعتی را از کجا بخریم و موارد مرتبط با آن را به شکل مختصر مورد بحث و بررسی قرار دهیم. برای مثال ممکن است ندانیم لوله هود صنعتی تهران استیل را از کجا بخریم. تا پایان این متن ما را همراهی نمایید.

امروزه برخی از مردم به دنبال این هستند که برای خود و یا اطرافیان خود یک آشپزخانه صنعتی و یا بهتر بگوییم رستوران بزرگ را دست و پا کرده و مورد تاسیس قرار دهند.در ابتدا باید بدانند که یک آشپزخانه صنعتی به چه تجهیزاتی نیاز دارد.

مطمئناً می دانید که وسایل مورد نیاز در این گونه آشپزخانه ها با لوازم ساده در آشپزخانه های خانگی فرق دارد.

در ادامه مطلب برای بررسی این موضوع که تجهیزات آشپزخانه صنعتی را از کجا بخریم و برای آشنایی بیشتر با موضوعات مرتبط با لازم است چند سوال را مطرح نموده و درباره آنها توضیح خواهیم داد. این تیترها و سوال ها به شرح ذیل می باشند:

* آیا با مهم ترین تجهیزات مورد کاربرد در آشپزخانه صنعتی آشنایی دارید؟

* آیا در خصوص خرید انواع تجهیزات آشپزخانه صنعتی اطلاعاتی دارید؟

* آیا با مهم ترین تجهیزات مورد کاربرد در آشپزخانه صنعتی آشنایی دارید؟

ما در اینجا لیستی از اساسی ترین وسائلی که برای آشپزخانه صنعتی مورد نیاز باشند را تهیه نموده و خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم نمود.

این تجهیزات به شرح ذیل می باشند:

* اجاق گاز

* فر صنعتی

* میکروویو صنعتی

* گریدل رومیزی

* اسنک ساز

* ماشین ظرفشویی

* محفظه های گرمخانه ای

* یخچال و فریزر صنعتی

* هود و هواکش صنعتی

و...

و در اینجا برخی از آنها را به اختصار توضیح می دهیم.

یکی از اساسی ترین تجهیزات مورد نیاز در آشپزخانه صنعتی اجاق گاز می باشد. از خصوصیت های مهم این اجاق های این می باشد که مانند اجاق های خانگی القاء کننده حرارت و گرمای زیادی به محیط پیرامون خود نمی باشند. این اجاق ها می توانند در مدت زمان کمی غذاها را آماده نموده و به این صورت در مصرف انرژی نیز صرفه جویی می شود.

در این خصوص در بخش های دیگری از همین مقاله توضیحات را ارائه خواهیم داد.

یکی دیگر از تجهیزات واقعاً مهم در هر آشپزخانه صنعتی هود صنعتی می باشد. چون محیط آشپزخانه صنعتی به شدت نیاز دارد که مورد تهویه و پاک سازی از نظر هوایی قرار بگیرد. بنابراین این محیط به یک هود نیاز دارد و البته هر هودی پاسخ گوی تهویه ی این مکان های بزرگ نمی باشد و لازم است به دنبال هودهای بزرگی برویم که در اصطلاح به آنها هود صنعتی نیز می گویند.

بهتر است این هودهای صنعتی را نیز از شرکت های معتبر تهیه نمایید. برخی از شرکت ها از جمله تهران استیل امکاناتی را فراهم نموده اند که مشتریان بتوانند با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت، خرید خود را به صورت غیر حضوری انجام داده و محصول خریداری شدت را در کم ترین زمان ممکن و درب خانه تحویل بگیرند.

در صورتی که تصمیم به خرید هر یک از تجهیزات آشپزخانه صنعتی را دارید و یا اینکه نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و تخصصی تر را در این زمینه دارید ما شما پیشنهاد می دهیم که با کارشناسان خبره در شرکت تهران استیل تماس حاصل نمایید و یا اینکه محصولات دلخواه خویش را از وب سایت اینترنتی این شرکت خریداری نمایید.

به جز مواردی که در قسمت بالا بیان شد و برخی از آنها را نیز توضیح دادیم باید عرض نماییم که تجهیزات دیگری نیز می باشند که دارای کاربرد نسبتاً فراوانی در هر آشپزخانه صنعتی هستند.

این تجهیزات نیز عبات هستند از:

* دستگاه کباب زن

* کباب پز

* چرخ گوشت صنعتی

* دستگاه آبمیوه گیری صنعتی

* دستگاه گرم کن غذا

* اسلایسر

* دستگاه سبزی خرد کن صنعتی

* دستگاه پوست کن

* دستگاه بخار پز صنعتی

* فر رستوران و فست فود

آیا در خصوص خرید انواع تجهیزات آشپزخانه صنعتی اطلاعاتی دارید؟

زمانی که شما تصمیم دارید یکی از انواع تجهیزات آشپزخانه صنعتی را مورد خرید قرار دهید، شبیه آنچه که در بازارهای واقعی انجام می دهید را می توانید به شکلی مجازی و در دنیای اینترنت نیز اجرا کنید. برای این منظور کافی به وب سایت یک شرکت معتبر مراجعه نموده و از صفحه اصلی آن وب سایت، به بخش فروشگاه اینترنتی وارد شوید.

یکی از مهم ترین مزیت های این گونه خریدها همین می باشد. همچنین در زمان و وقت خود نیز به شکلی قابل توجه صرفه جویی خواهید نمود.

در نهایت اگر محصولات و کاهای مورد انتخاب خود مطمئن شدید می توانید خرید خود را قطعی نمایید و در بخشی از مرحله های خرید، هزینه های مورد نظر را به شکل آنلاین و اینترنتی پرداخت نمایید.

در این زمینه یکی از شرکت هایی که امکانات بسیار مناسبی را برای خرید های اینترنتی فراهم نموده است شرکت تهران استیل می باشد که در زمینه ی تامین و فروش انواع تجهیزات آشپزخانه صنعتی دارای سابقه زیادی می باشد.

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