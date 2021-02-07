۶ بهره بردار بخش کشاورزی آذربایجان غربی حائز رتبه برتر کشوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بیتا احمدیان صبح یکشنبه در در آئین بهره برداری از ۱۳۹ پروژه عمرانی، تولیدی و خدماتی کشاورزی استان و تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی که به صورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس جمهوری کشورمان برگزار شد، افزود: در سی و پنجمین مراسم معرفی و تجلیل از برگزیدگان ملی و استانی بخش کشاورزی ضمن تجلیل از ۶ نمونه ملی بخش کشاورزی و ۸۴ نمونه استانی نیز تجلیل می‌شود.

وی ادامه داد: این نمونه‌های شهرستانی، استانی و نمونه در ۱۱ محور توسط ۹ کمیته باغبانی، زراعت، مکانیزاسیون، آب و خاک، آموزش و ترویج، امور اراضی، دام و طیور و آبزیان، تشکل‌های بخش کشاورزی و روستایی، امور بازرگانی و صنایع تبدیلی، تولید محصول سالم و گواهی شده انتخاب شده است.

احمدیان گفت: توجه ویژه به موضوع کشاورزی پایدار، بهره وری منابع آب و خاک و حفاظت از منابع پایه، محیط زیست، تولید محصول سالم و گواهی شده، افزایش تولید پروتئین حیوانی، تنوع بخشی به منابع تأمین غذا و زنجیره‌های ارزش مدیریت صحیح و اصولی افزایش درآم د و اشتغالزایی، واحدهای دانش بنیان به همراه ارائه خدمات فنی و ترویجی از معیارهای اصلی انتخاب این نمونه‌های بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

مدیر ترویج و هماهنگی کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به گستردگی بخش کشاورزی و پراکندگی واحدهای تولید و ویژگی بهره برداران این بخش، افزود: این شرایط موجب شده که امروز خدمات رسانی، تأمین و تدارک نهاده‌ها و بازار محصولات کشاورزی و نیز تشکیل سرمایه در این بخش با وجود گستردگی و پراکندگی بخش از مزرعه تا سفره امری دشوار و نیازمند همکاری بخش‌های خصوصی و حمایت دولت باشد.

احمدیان خاطرنشان کرد: در این راستا ایجاد زنجیره‌های تولید در کنار توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی ویژه صنایع تبدلی و نیز تقویت تشکل‌ها و برنامه‌های دانش بنیان می‌تواند ضمن ایجاد بازار امن برای حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان کمک کند.

وی با بیان اینکه کاربرد مؤثر دانش اعم از دانش بومی یا دانش جدید از سوی کشاورزان نیازمند مدیریت دانش است، عنوان کرد: مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان به عنوان متولی توسعه سرمایه‌های اجتماعی و انسانی بخش کشاورزی با بهره گیری از ظرفیت‌ها منابع و نیروی انسانی دولتی و خصوصی محققین مرکز تحقیقات کارشناسان بخش تخصصی، مروجین پهنه مستقر در مراکز جهاد کشاورزی و شرکت‌های خدمات مشاوره فنی مهندسی، نظام مهندسی بسیج مهندسین، تشکل‌های صنفی نقش مهمی را در تقویت نهاده دانش به عنوان مهمترین نهاده تأثیرگذار در تولید دارد.

احمدیان با اشاره به اجرای طرح یاوران تولید در بخش کشاورزی گفت: طرح یاوران تولید در راستای تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی با افزایش اثر بخشی علم و فناوری در عرصه، ایجاد سایت‌های جامع الگویی مزارع، اجرای طرح‌های مختلف کشاورزی در جهت اصلاح سیستم‌های آرایش کشت، استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین و اصلاح روش‌های آبیاری استفاده از کودهای آلی و زیستی و گسترش مبارزه تلفیقی توسعه گلخانه‌ها، اصلاح باغات مصرف بهینه نهاده‌ها و حرکت به سمت تولید محصول گواهی شده و افزایش ضریب نفوذ دانش گام برمی دارد.

مدیر ترویج و هماهنگی کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه ۴۴۴ پرونده از ۱۷ شهرستان برای انتخاب نمونه‌های بخش کشاورزی به دبیرخانه ستاد ارسال شد، افزود: از این تعداد ۸۴ نفر به عنوان نمونه استانی و شش نفر به عنوان نمونه ملی و یک نفر شایسته تقدیر در سطح ملی انتخاب شده اند.

احمدیان خاطرنشان کرد: شهرستان ارومیه با ۱۶ نفر نمونه رتبه اول، مهاباد و میاندوآب با ۱۰ نمونه رتبه دوم، سلماس و بوکان با ۸ نمونه رتبه سوم قرار دارند که امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود بخش کشاورزی استان از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی نوین و پایدار بهره ور و اقتصادی حرکت کنیم.