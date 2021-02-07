کاهش ۲۴ درصدی صید ماهیان استخوانی وپره در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسحاقی پیش ازظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران بااشاره به کاهش ۲۴ درصدی صید انواع ماهیان استخوانی در استان اظهار داشت: سال قبل تا ۱۰ بهمن ماه هزار و ۷۲۵ تن ماهی صید شد که امسال به هزار و ۳۲۰ تن ماهی رسیده است.

وی با اظهار اینکه ارزش اقتصادی ماهیان صید شده دو درصد رشد یافته است، گفت: بیشترین گونه‌های صید شده شامل ۵۲ درصد ماهی سفید، ۲۶ درصد کپور، ۲۲ درصد کفال ماهی و مابقی سایر گونه‌ها بوده است.

وی با عنوان اینکه از نظر صید کیلکلا ماهیان در نقطه سربسر قرار داریم، گفت: تا پایان دیماه صید ماهیان کیلکا در استان ۳۱ کاهش یافته است.

اسحاقی درباره مشکلات صیادان پره گفت: بهره مندی از ۱۰ درصد حق انتفاع بیمه‌ای از جمله درخواست‌های صیادان است و به رغم مصوبه دولت، این طرح در استان اجرا نشده است.

مدیرکل شیلات مازندران با اظهار اینکه ۱۰ درصد حق انتفاع بیمه‌ای در سال ۹۷ در گیلان انجام شد، گفت: سخت وزیان آور شدن شغل صید و صیادی از دیگر مطالبه‌های صیادان است زیرا صیاد از صبح تا نیمه شب در دریا حضور دارد و این شغل بسیار سخت و زیان آور محسوب می‌شود.

وی با تاکید براینکه تأمین اجتماعی باید در زمینه سخت وزیان آور قلمداد نشدن شغل صیادی پاسخ دهد، گفت: در سال ۹۱ این شغل جزو مشاغل سخت محسوب شده بود و ۲۵۰ صیاد نیز از مزایای آن بهره مند شدند ولی پس از آن این طرح لغو شده است.

مدیرکل شیلات مازندران ساماندهی، تسهیل و تعدیل شغل صیادی را از دیگر درخواست و مطالبه صیادان برشمرد و گفت: در حال حاضر در میانکاله ۱۴ شرکت تعاونی صیادی وجود دارد که میزان صید آن هزینه‌های ماهیانه را تأمین نمی‌کند و در واقع این تعاونی‌ها تعطیل هستند.

وی گفت: قرار بود برخی تعاونی‌های صیادی را تعدیل کنیم و اعتبار این طرح باید از هدفمندی یارانه‌ها تأمین شود و به رغم سفر نوبخت به استان هنوز اعتباری در این بخش تخصیص داده نشده است.