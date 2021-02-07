محمد خسروی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی هوای استان تا بعد از ظهر امروز کم و بیش متأثر از سامانه بارشی فعال در منطقه، نیمه ابری تا ابری گاهی اوقات همراه با وزش باد، رگبار پراکنده باران و احتمالاً رعد و برق خواهد بود.



وی افزود: فردا دوشنبه ۲۰ بهمن ماه تشکیل مه صبحگاهی در پاره‌ای از نقاط استان کرمانشاه دور از انتظار نیست.



مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از روز سه شنبه تا آخر هفته افزایش دمای هوای روزانه مهمترین پدیده جوی در سطح استان خواهد بود.



وی با اشاره به آب‌گرفتگی معابر و بارش برف در ارتفاعات و گردنه‌های استان کرمانشاه طی ۲ روز گذشته، ادامه داد: میزان بارش در مدت مذکور در شهر کرمانشاه ۶۳ میلی‌متر و بیشترین بارش مربوط به ماهیدشت با ۷۵ میلی‌متر و کمترین بارندگی در سومار با ۱۰ میلی‌متر بوده است.



مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: حداقل دمای هوای امروز شهر کرمانشاه یک درجه سانتی‌گراد و حداکثر دما یازده درجه سانتی‌گراد پیش بینی می‌شود.