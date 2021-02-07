رئیس قوه قضاییه ایران به عراق سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قضائی عراق آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به دعوت رسمی فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی عراق روز دوشنبه در صدر یک هیئت عالی رتبه قضائی به بغداد سفر می‌کند.

مرکز اطلاع رسانی شورای عالی قضائی عراق اعلام کرد که این هیئت روز سه شنبه برای امضای چند یادداشت تفاهم بین دو کشور در چارچوب همکاری قضائی و حقوقی به مقر شورای عالی قضائی می‌رود.

شورای عالی اطلاع رسانی عراق اعلام کرده که در حاشیه این سفر، یادداشت تفاهم‌هایی با وزارت دادگستری، هیئت شفافیت و کمیساریای عالی حقوق بشر عراق منعقد خواهد شد.

گفتنی است آقای فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی عراق در سفر سال گذشته خود به تهران از آیت الله رئیسی برای سفر به بغداد دعوت کرده بود که این دعوت در تماس تلفنی اخیر رئیس شورای عالی قضائی عراق با آیت الله رئیسی مجدداً مطرح و زمان پیشنهادی کشور میزبان، مورد قبول قرار گرفت.