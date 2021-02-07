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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۴۱

در صورت تایید نیروهای مسلح؛

جانبازی رزمندگانی که فاقد صورت سانحه هستند، قابل پذیرش است

جانبازی رزمندگانی که فاقد صورت سانحه هستند، قابل پذیرش است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه، اعلام کرد رزمندگانی که فاقد صورت سانحه و مدارک بالینی جهت احراز جانبازی هستند و تاییدیه مجروحیت دارند، به عنوان جانباز تلقی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به دنبال اعلام تعارض در خصوص آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر احراز جانبازی رزمندگان فاقد صورت سانحه و مدارک بالینی، که آرا متناقض صادر کرده بودند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و اعلام کرد، با استناد به اینکه اولاً براساس بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۹۵.۱۲.۱۴ دولت مکلف است در اجرای ماده ۶۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۹۳.۱۲.۴ به نحوی برنامه ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند.

یگان‌های اعزام کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.

کد مطلب 5141166

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