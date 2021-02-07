واگذاری مراکز بهاران به نهادها به یک امتیاز برای برخی تبدیل شده

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه «مجوز واگذاری حق بهره‌برداری از هشت مرکز بهاران به سازمان بهزیستی استان تهران» در جلسه امروز شورای شهر مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا زهرا صدراعظم نوری عضو شورای شهر در توضیح این طرح گفت: بر اساس توافقات گذشته، قرار بر این شد که مراکز بهاران شهرداری در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد و آن ها بتوانند افرادی که مراحل بهبود اعتیاد را طی می کنند، در آن جا نگهداری شوند و خدماتی را نیز دریافت کنند.

وی افزود: طبق قانون نیز شهرداری موظف به انجام این امر است. این موضوع در صحن شورا نیز مورد بررسی قرار گرفت. تمام ابعاد این موضوع بررسی شده و براساس گزارش ها تاکنون شهرداری دو عدد از مراکز بهاران را به بهزیستی واگذار کرده اما در حال حاضر هیچ فعالیتی در این مراکز انجام نمی شود و بهزیستی هیچ بهره برداری از آن ها نمی کند.

عضو شورای شهر تصریح کرد: براساس جمع بندی کمیسیون های اجتماعی، سلامت و معاونت اجتماعی قرار بر این شد که ۶ مرکز دیگر و این دو مرکز واگذار شده نیز باید در اختیار شهرداری باقی بماند و شهرداری خود از آن ها استفاده کند و بنابراین شهرداری لایحه مجوز استفاده و واگذاری ۸ مرکز بهاران را رد می کند.

بهاره آروین عضو شورای شهر گفت: در توضیحات این طرح آمده که واگذاری های قبلی بی ثمر بوده اما سوال من این است که اگر شهرداری گزارش کم کاری بهزیستی را تهیه کرده، چرا لایحه آورده و باید خودش مراکز را باز پس گیرد.

وی افزود: اگر سازمان بهزیستی توان استفاده از این مراکز را ندارد، نباید مراکز را واگذار کنیم اما طبق قانون ما متولی حوزه نیستیم بلکه دستگاه همکاریم و شهرداری باید لایحه را پس بگیرد. ما باید در حوزه آسیب ها مشارکت کنیم چرا که هرجا خودمان وارد شدیم نتوانستیم موفق عمل کنیم. ما باید شفاف سازی کنیم که آیا این مراکز فایده‌ای داشته است یا خیر.

در ادامه حجت نظری عضو شورای شهر در این باره گفت: درباره این لایحه مکرراً بحث شده است. این موضوع در جلسات هم اندیشی هم مطرح شده بود.

سپس محسن هاشمی رئیس شورای شهر در واکنش به گفته نظری گفت: شما که در جلسات هم اندیشی شرکت نمی کنید.

نظری نیز در پاسخ گفت: بنده اوایل که جلسات حقیقتاً هم اندیشی بود در آن ها شرکت می کردم اما بعدها این جلسات به خیر اندیشی و بد اندیشی تبدیل شد به همین دلیل نیز حضور نیافتم.

وی درباره موضوع مراکز بهاران افزود: بهزیستی از این فضاها استفاده نمی کند. دو مرکز در قالب طرح بهاران به بهزیستی واگذار شد و از دو سال پیش تاکنون سازمان بهزیستی حتی یک خودکار در این دو مجموعه جابه جا نکرده و به نظر می رسد که این واگذاری ها صرفاً یک امتیاز برای عزیزان است اما مشخص نیست با آن چه می کنند. به علاوه سازمان بهزیستی می خواهد این مراکز را تحویل بگیرد و برای فعالیت ان جی او ها استفاده کند این در حالی است که شهرداری خود در حال اانجام این امر است.

نظری تصریح کرد: ما پیش تر فضاهایی را به بهزیستی داده ایم مثل مرکز یاسر. اما در این مرکز حتی به ما اجازه بازدید نمی دهند و بدون ایجاد هماهنگی، حتی به رئیس شورای شهر هم اجازه بازدید داده نمی شود.

وی ادامه داد: درخواست من این است که به این واگذاری ها پایان دهیم. این سلیقه رئیس وقت سازمان بود چراکه خودش نیز پیشتر در سازمان بهزیستی بود و با توافق با آقای استاندار اقدام به این واگذاری کرده بود.

در ادامه ناهید خداکرمی عضو شورای شهر گفت: متاسفانه در ستاد مواد مخدر زحمات زیادی کشیده می شود اما تمرکز روی معتاد است و هیچ توجه‌ای به خانواده فرد معتاد نمی شود و تنها در حال فربه کردن دولت هستیم. اگر این افراد به بهزیستی سپرده شوند، شهرداری نمی تواند از این افراد و خانواده آن ها حمایت کند.

وی تاکید کرد: ما با فربه کردن دولت مخالفیم و سازمان بهزیستی به جای بنگاه داری باید خودش آسیب های اجتماعی را رفع و رسیدگی کند.

محمد رضا جوادی یگانه معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران گفت: ما تعدادی گرم خانه داریم که به صورت اختیاری معتادان را جمع می کند و حدود ۲۵۰۰ نفر را پوشش می دهیم که ۷۰ درصد آن ها معتاد هستند. از سال ۹۴ توافق شد که در هر منطقه یک مرکز بهاران ساخته شود. تعهد داده شده بود که حدود ۶ هزار نفر در مراکز بهاران اسکان داده شوند. به تدریج بهاران ها به نهادهای مختلف واگذار شده است که برای نگهداری معتادان متجاهر است و بسیار هم خوب کار می کند.

وی افزود: قرار است تا پایان سال ظرفیت این مراکز به هزار نفر برسد. ما یک مجتمع فوریت ها در منطقه ۹ داریم که تصمیم بر واگذاری شده است. یکی از این موارد در حال فعالیت است البته برای نگهداری از کودکان کار. ستاد مبارزه با مواد مخدر هیچ پولی به ما نمی داد و ما موظف به باز توانی معتاد متجاهر نیستیم اما شهرداری متعهد به انجام این امر شد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری گفت: بهاران را با هر نهادی که پول آن را پرداخت کند، به اشتراک میگذاریم. بنده هم مخالف واگذاری بهاران به بهزیستی هستم و از سال گذشته تاکنون نیز واگذار نکرده ایم.

الهام فخاری عضو شورای شهر در واکنش به گفته های معاون شهردار گفت: گفته های معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری خلاف واقع است. ماموریت بهاران تعریف شده و ماموریت آن اسکان نیست.

در نهایت تصمیم گیری درباره واگذاری این مراکز به سازمان بهزیستی ناتمام ماند و ادامه بررسی طرح مذکور نیز به جلسه بعدی شورای شهر موکول شد.