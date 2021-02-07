به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه پرسپولیس، طبق خواسته هواداران پرشور و پرشماری که همواره کنار سرخپوشان هستند، تیم فوتبال پرسپولیس تا پایان سال پیراهن مشکی را از تن خارج نمی‌کند.

فوت علی انصاریان و مهرداد میناوند اتفاق بهت‌آوری بود که کام مردم ایران را تلخ کرد. بعد از آن که دو پیشکسوت عزیز پرسپولیس را از دست دادیم، تصمیم بر آن شد که پیراهن مشکی به تن کنیم. در دیدار مقابل ماشین‌سازی تبریز، بابت فوت مهرداد میناوند سیاه‌پوش بودیم و در دیدار برابر تراکتور تبریز، به خاطر علی انصاریان که داغ‌ دل‌مان را بیشتر کرد، مشکی‌پوش ماندیم.

طبق تصمیم جعفر سمیعی مدیرعامل و ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه، قرار است پرسپولیس به احترام عزیزان از دست رفته خود، تا پایان سال پیراهن مشکی به تن کند. این موضوع، خواسته طرفداران و اعضای تیم بود که به آن جامه عمل پوشانده شد.

این در حالی است که شرکت آلشپورت (تولیدکننده البسه پرسپولیس)، پیراهن‌های جدید تیم را به باشگاه تحویل داده تا از ابتدای نیم فصل دوم، با این پیراهن‌ به زمین برویم اما با هماهنگی مسئولان این شرکت، قرار شد از سال آینده و پس از گذشت مراسم چهلمین روز درگذشت میناوند و سپس انصاریان، پیراهن نو به تن کنیم.

بار دیگر برای خانواده محترم میناوند و انصاریان آرزوی صبر جمیل داریم و امیدواریم روح مهرداد و علی عزیز همیشه در آرامش باشد.