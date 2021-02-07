کاهش ۹۵ درصدی اقامت در مراکز اقامتی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هم‌اندیشی با جامعه هتل‌داران استان افزود: در ۱۰ ماهه امسال مجموع اقامت در استان ۹۵ هزار و ۱۴ نفر است که این آمار در سال گذشته بیش از یک میلیون نفر بود و با مقایسه این آمار، کاهش ۹۵ درصدی در تعداد اقامت در مراکز اقامتی استان مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال بازدید از موزه‌ها کاهش ۷۶ درصدی داشته و این خود موج ب کاهش درآمدها شده است، ادامه داد: به دلیل شیوع ویروس کرونا یک هزار و ۱۱۵ میلیارد ریالی به حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی استان خسارت وارد شده است.

جباری گفت: سال گذشته، سال خوبی از نظر برنامه‌های توسعه گردشگری در آذربایجان‌غربی بود به طوری که میانگین اشغال هتل‌های استان ۶۰ درصد شد ولی امسال با شیوع کرونا خسارت‌های چشمگیری را در این بخش شاهد بودیم به‌طوری که این میزان به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در سطح این استان پنج هزار و ۵۰۰ تخت اقامتی با بیش از دو هزار و ۵۰۰ اتاق اقامتی در درجه‌های مختلف و حدود ۹۳ مرکز اقامتی فعال وجود دارد که سالانه ظرفیت اقامت بیش از یک میلیون نفر مسافر را دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی گفت: امسال در راستای حمایت از مشاغل آسیب‌دیده در حوزه گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی ۶۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونایی پرداخت شده است.

جباری عنوان کرد: در سطح استان ۳۵۹ مورد درخواست برای تسهیلات کرونا ارائه شده بود که از این تعدادی ۱۸ مورد مربوط به تأسیسات گردشگری، ۱۱۴ مورد مربوط به دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و مابقی مربوط به حوزه صنایع‌دستی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: مجموع تسهیلات درخواستی واحدهای آسیب‌دیده از کرونا در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی ۱۶۰ میلیارد ریال بوده که از این میزان تاکنون ۶۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: در سطح استان ۶۴ درصد از مراکز اقامتی و ۶۹ درصد از دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری برای دریافت تسهیلات ثبت‌نام کرده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه بسته‌های حمایتی کرونا در حوزه گردشگری امسال سه مورد بوده است، عنوان کرد: واحدهایی که برای دریافت تسهیلات بسته سوم کرونایی ثبت‌نان کرده‌اند تا پایان بهمن فرصت دارند تا از این تسهیلات استفاده کنند.

جباری با اشاره به اهمیت استانداردسازی مراکز اقامتی استان گفت: در آذربایجان‌غربی تعدادی واحدهای اقامتی استاندارد استان ۴۳ مورد بوده و اقدامات لازم برای استانداردسازی ۱۶ واحد اقامتی در حال انجام است.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل انجمن حرفه‌ای هتل‌دارات اضافه کرد: برای تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای نیاز است که هتل‌داران نهایت همکاری را با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان داشته باشند تا مطالبات آنها از طریق این انجمن پیگیری شود.

وی در پاسخ به گله‌مندی جامعه هتل‌داران از پذیرش مسافر در خانه‌مسافرها اظهار کرد: در سطح استان هیچگونه مجوزی برای راه‌اندازی خانه مسافر داده نشده است و اگر چنین اقدام خلافی انجام می‌گیرد جامعه هتل‌داران مراتب را برای پیگیری‌های لازم با ارائه اطلاعات از مکان این خانه‌ها به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اطلاع دهند.