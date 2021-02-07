۴۶۰ واحد تولیدی استان سمنان در بخش طیور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا شریفی نژاد بعدازظهر یکشنبه در آئین تقدیر از فعالان بخش کشاورزی استان سمنان که به صورت کشوری نیز از طریق ویدئوکنفرانس با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با بیان اینکه استان سمنان دارای ۴۶۰ واحد تولیدی در حوزه طیور با ظرفیت تولید سالانه ۱۲ میلیون قطعه طیور است، ابراز کرد: ۲۶۸ هزار رأس دام سبک و سنگین در استان نیز وجود دارد که اگر در بخش دامداری و طیور همت مضاعفی در استان وجود داشته باشد، رسیدن به میزان تولید دو برابری در دام و طیور کار دشواری نیست.

معاون اقتصادی استاندار سمنان در ادامه و با بیان اینکه بخش کشاورزی در سیمای اقتصادی استان قسمت عظیمی را از اشتغال به خود اختصاص داده است، گفت: ۱۵ درصد اشتغال استان در این بخش است خوشبختانه بخش کشاورزی ما حدود ۳۰ میلیون دلار ارزآوری دارد و شاهد تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن فراورده‌های کشاورزی در سطح استان طی یک سال هستیم که نشان از ظرفیت‌های خوب تولیدی استان در این بخش دارد.

شریفی نژاد با اشاره به اینکه در استان سمنان بالغ بر ۲۹۰ هزار تن فراورده‌های دامی تولید می‌شود، گفت: این تولیدات در زمره پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خوب استان محسوب می‌شود و ما باید به این نگاه‌های نو که در استان وجود دارد و به این حجم از تولید به خودمان ببالیم.

به گزارش مهر، در این مراسم دو فعال بخش کشاورزی استان سمنان به عنوان فعالان نمونه کشوری برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفتند. گفتنی است کشاورزی در کنار صنعت، معدن و گردشگری چهار ضلع مربع سرمایه گذاری و اشتغال استان سمنان را تشکیل می‌دهند.