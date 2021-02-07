بافت ارتش از اول مردمی بود/ همافرها با مفاهیم دموکراسی آشنا بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدحسین ساجدی نیا عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم هوایی و معاون اسبق آموزش دانشگاه هوایی شهید ستاری گفت: بافت ارتش از ابتدا مردمی بود. به این علت که از طبقه متوسط و پایین‌تر از متوسط تشکیل شده بود. وجه مردمی بودن در رگه‌های ارتش تجلی پیدا کرده بود. نیروی هوایی به دلیل بافت خاص فنی و تخصصی از سطح آموزش و قابلیت‌های فنی بالایی برخوردار بود. اکثر همافرها و خلبانان ما در آن روزها در کشورهای خارجی دوره می‌دیدند. در نهایت با مفهوم‌های جهانی مثل آزادی و دموکراسی آشنا بودند.

ساجدی نیا اظهار داشت: سطح دانش این افراد از مسائل جهانی بالا بود. در درون نیروی هوایی نیز تبعیض‌هایی مشاهده می‌شد که همافرها از نظر جایگاه سازمانی خود را در جایگاه مناسب نمی‌دیدند. آن‌ها معتقد بودند که با پیشینه علمی خاص دارند و چند سال دوره دیده‌اند اما جایگاه سازمانی مناسب ندارند. همه این مسائل زمینه‌ساز دیدار با امام خمینی (ره) شد. در میان همافران افرادی بودند که با حوزه ارتباط داشتند. من هم سابقه طلبگی داشتم. در سال 1352 قبل از ورودم به نیروی هوایی در مدرسه نواب مشهد درس می‌خواندم.

وی افزود: موج دیدار همافران با امام مختص تهران نبود و تمام پایگاه‌های هوایی ایران به این موج پیوستند. هسته مرکزی در تهران بود و در 16 بهمن سال 1357 راهپیمایی در شیراز شکل گرفت که در شاه‌چراغ بیانه خودمان را خواندیم. آن زمان صحبت‌هایی مطرح بود که در تهران هم راهپیمایی خواهد شد.

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علوم هوایی خاطرنشان کرد: از ابتدای خدمت زیر نظر بودم. 27 روز بعد از ورودم به نگهبانی نیروی هوایی ارتش، آقایی از من پرسید مقلد چه کسی هستم. در آن زمان گفتم سرباز شاهنشاه آریامهر هستم. از من خواست که این حرف‌ها را کنار بگذارم و بگویم مقلد چه کسی هستم. از او پرسیدم که مأموریت دارد، او هم به صراحت گفت که مأموریت دارد. به او گفتم بگوید من مقلد آیت‌الله خوانساری هستم. روز بعد در ضد اطلاعات او گفته بود که ساجدی نیا مقلد آیت‌الله خوانساری است.

ساجدی‌نیا تأکید کرد: در زمانی که امام در پاریس تبعید بودند نیز این موضوع مطرح بود. امام خمینی (ره) در همان زمان گفته بودند که اگر مویی از سر همافرها کم شود، من برخورد می‌کنم. فرمایشات امام ما را دلگرم کرد و محرک ما در 19 بهمن شد. من در 19 بهمن خودم را به تهران رساندم اما زمانی رسیدم که همافران متفرق شده بودند اما توانستم همراه با همافران در پل چوبی به مردم بپیوندم.

معاون اسبق آموزش دانشگاه هوایی شهید ستاری در پایان گفت: آن‌قدر مجذوب حضور مردم شده بودیم که به خودمان و عواقب پیوستن به امام خمینی(ره) فکر نمی‌کردیم. من همان روز وصیت‌نامه خودم را نوشتم و به تهران آمدم. تمامی خاطراتم را نیز مکتوب کرده‌ام. در آن زمان تنها به این موضوع فکر می‌کردیم که باید در کنار مردم باشیم و فرمان‌بر شخصی باشیم که مرجع ما است.